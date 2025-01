Rio Ave bate Casa Pia e avança para os quartos de final da Taça de Portugal

O Rio Ave venceu no reduto do Casa Pia, por 3-1, e garantiu o bilhete para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, fase em que vai defrontar o São João de Ver, da Liga 3.

Num duelo entre o sétimo e o 10.º classificado da I Liga, Kiko Bondoso adiantou a equipa orientada por Petit aos seis minutos, resultado que Clayton dilatou, aos 15, antes de Henrique Pereira reduzir, aos 42. Aos 81, Tiago Morais sentenciou o encontro.

Entrou melhor o conjunto de João Pereira, com Jérémy Livolant a cruzar e Samuel Obeng, completamente sozinho à entrada da pequena área, a permitir a defesa a Cezary Miszta.

Contudo, a resposta não se fez tardar, uma vez que Kiko Bondoso, aos seis minutos, abriu mesmo o marcador, finalizando com sucesso um cruzamento ao segundo poste de Brandon Aguilera.

Num início de jogo animado, Miguel Sousa ficou perto do empate na sequência de um canto direto -- a bola acabaria por embater no poste --, mas foi a formação de Vila do Conde a ampliar a diferença aos 15: à entrada da área, Clayton, que na época passada representou os 'casapianos', recebeu um passe de João Novais e atirou sem hipóteses.

Atrás no marcador, o Casa Pia reagiu e aproximou-se da área contrária, todavia, apenas aos 42 conseguiu reduzir num lance individual de Henrique Pereira, que galgou vários metros antes de rematar certeiro ao primeiro poste.

Aos 61, Martim Neto obrigou Ricardo Batista a uma defesa exigente, mas aos 81, Tiago Morais, que tinha entrado aos 65, protagonizou uma bela jogava individual e sentenciou a eliminatória com um remate colocado de pé esquerdo. Os 'gansos' ainda tentarem reentrar na discussão da eliminatória, mas sem sucesso.

Depois de eliminar Atlético CP (1-1, 3-1 após prolongamento), Alverca (2-2, 4-2 após prolongamento) e Casa Pia (3-1), o Rio Ave marca agora encontro com o São João de Ver nos quartos de final da prova 'rainha', ao passo que o Casa Pia, que tinha eliminado Amora (5-0) e Desportivo de Chaves (3-0), encerra o percurso na Taça de Portugal.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Casa Pia -- Rio Ave, 1-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Kiko Bondoso, 06 minutos.

0-2, Clayton, 15.

1-2, Henrique Pereira, 42.

1-3, Tiago Morais, 81.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, João Goulart (Larrazabal, 83), Rúben Kluivert, Duplexe Tchamba, André Geraldes, Beni Mukendi, Miguel Sousa (Rafael Brito, 65), Fahem Benaissa, Jérémy Livolant (Cassiano, 74), Samuel Obeng (Pablo Roberto, 74) e Henrique Pereira (Max Svensson, 65)).

(Suplentes: Patrick Sequeira, Leonardo Lelo, José Fonte, Max Svensson, Rafael Brito, Larrazabal, Pablo Roberto, Andrian Kraev e Cassiano).

Treinador: João Pereira.

- Rio Ave: Cezary Miszta, Marious Vrousai, Pancho Petrasso (Renato Pantalon, 46), Aderlan Santos, Omar Richards, Martim Neto (Amine, 65), João Novais (Tiago Morais, 65), Brandon Aguilera, Kiko Bondoso (Fábio Ronaldo, 86), Clayton e Olinho (João Graça, 74)).

(Suplentes: Antzelo Sina, Vítor Gomes, Amine, Tiago Morais, João Tomé, João Graça, Tobias Medina, Renato Pantalon e Fábio Ronaldo).

Treinador: Petit.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Brandon Aguilera (11), Miguel Sousa (59), Martim Neto (63), Cezary Miszta (66) e Max Svensson (90+4).

Assistência: 471 espetadores.