Final da Taça da Liga entre Sporting- Benfica

Está marcada para hoje, 19h45, no Estádio Municipal de Leiria, a final de mais uma edição da Taça da Liga. Final que vai opor o Benfica ao Sporting.

Contudo, existem outros eventos a ter em conta na sua agenda neste sábado:

-Assembleias Municipais da Região Autónoma da Madeira - REFLEXÃO E DESAFIOS- Convidado o professor Universitário António Edmundo Freire Rebelo.

10 horas- Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Cerimónia de Homenagem aos enfermeiros que completarem 25 Anos de Inscrição na Ordem dos Enfermeiros – Entrega de Medalhas-

11 horas- Sala João Carlos Abreu do Hotel The Views Monumental Lido

ANSA/Orquestra Clássica da Madeira - Ensemble XXI convida a violinista Gabriela Assunção e o violoncelista Matias Assunção.

18 horas- Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

Entrega prémios MOF - World Ranking Event Camacha 2025

18 horas- Largo da Achada – Camacha

Gala de Ciclismo da Madeira 2024

19h30- Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos

Espectáculo Noites da Madeira

20 horas- Teatro Baltazar Dias

Festival de Comédia ‘CALHETA A RIR’

Humorista Francisco Menezes

21 horas- Mudas - Museu de Arte Contemporânea

Principais acontecimentos registados no dia 11 de janeiro, Dia Internacional do Obrigado:

1148- Afonso Henriques (1109-85), o 1º Rei de Portugal (desde 1139), conquistou Óbidos aos mouros.

1580- Realizaram-se as Cortes de Almeirim, que reconheceram o direito de Filipe II de Espanha ao trono português, numa União Real, e com o título de Filipe I.

1886- Primeiro Campeonato Mundial de Xadrez, nos EUA, disputado entre o checo residente nos EUA Wilhelm Steinitz e o polaco-judeu Johannes Zukertort, sagrando-se campeão o primeiro.

1890- A Inglaterra apresentou o ultimato a Portugal do Mapa Cor-de-rosa, abrangendo a área entre Angola e Moçambique, que deu um grande alento ao republicanismo nacional.

1922 Foi utilizada pela primeira vez insulina em humanos para tratamento do diabetes com uma injecção em Leonard Thompson, de 14 anos, que sofreu uma severa reacção alérgica pelo estado de impureza do produto

1964- A administração norte-americana publicou o primeiro documento que admitia os malefícios do tabaco.

2004- Foi apresentado o projecto PET Mamografia, tecnologia para detecção do cancro da mama, desenvolvida por investigadores portugueses.

2005- O Eurostat revelou que a frota pesqueira portuguesa era a menos produtiva entre os 15 países que compunham a UE antes do alargamento.

2017- A Volkswagen (VW) admitiu a culpabilidade no escândalo dos motores trocados e aceitou pagar uma multa de 4.300 milhões de dólares aos EUA.

2018- O Equador confirmou que em Dezembro anterior concedeu a nacionalidade ao fundador de WiKiLeaks, o australiano Julian Assange.

2021- A Irlanda tornou-se em termos relativos (por milhão de habitantes) o país com a maior taxa de infecção de COVID-19 do mundo.