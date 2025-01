Venezuela centra atenções de todo o Mundo

Esta sexta-feira fica marcada pela tomada de posse do 'novo' Presidente da República Bolivariana da Venezuela, agendada que está para as 19 horas da Madeira. Com a vitória atribuída oficialmente a Nicolás Maduro, são muitas as vozes que contestam os resultados eleitorais de Julho último e vários países já aceitaram Edmundo González como o presidente eleito.

Nos últimos, várias têm sido as manifestações pró-governo e contra o regime. Apoiantes de ambos os 'presidentes eleitos' têm saído à rua. Os conflitos têm se multiplicado e, ontem, a líder da oposição, Maria Corina Machado, chegou a ser sequestrada, quando aparecer no centro de Caracas, após quatro meses sem aparecer em público.

Com muita contra-informação à mistura, o partido da oposição venezuelana por ela liderado confirmou que a mesma já se encontrava em liberdade, após ter sido "violentamente interceptada" no fim de uma manifestação. Já Edmundo González, ontem, a partir da República Dominicana, dizia que "muito em breve" verá os venezuelanos em Caracas, "em liberdade". É muito aguardada a sua chegada ao país, que muitos acreditam deverá acontecer esta sexta-feira.

O DIÁRIO conta acompanhar, neste dia informativo, a tomada de posse de Maduro e tudo o que envolve este momento relevante para a Venezuela.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

12h00 - cerimónia de entrega de prémios às lojas vencedoras do concurso ‘Montras de Natal’, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

12h00 - Miguel Albuquerque visita a exposição ‘Natal na Casa da Calçada’, patente na Casa-Museu Frederico de Freitas, na Calçada de Santa Clara.

13h00 - cerimónia comemorativa da Bênção das Capas dos finalistas da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, momento que contará com a presença de Jorge Carvalho.

15h00 - entrega de Prémios de Mérito Académico e Cívico aos alunos da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, no Centro Cultural John dos Passos.

19h00 – Manifestação pela Venezuela, organizada pela Venexos, a ter lugar na Praça do Município.

19h00 – Abertura da Exposição Etnográfica ‘O nosso concelho’, em Santa Cruz, no âmbito das festas em honra de Santo Amaro, que começam hoje.

19h00 – arranque do Madeira Orienteering Festival, que se prolonga pelo fim-de-semana, com o Sprint Nocturno, no Palheiro Golf.

20h30 - concerto ‘College Music Sessions’, no Colégio Jesuítas.

21h00 - festival de comédia ‘Calheta Rir’, com o humorista João Pedro Ramos, no Mudas - Museu de Arte Contemporânea.

22h30 – concerto de Márcio Amaro, no âmbito das Festas de Santo Amaro, em Santa Cruz.

Efemérides

1920 - Entra em vigor o Pacto da Sociedade das Nações em simultâneo com o Tratado de Paz de Versailles. Afonso Costa é o primeiro representante português na organização.

1929 - Tintin e o cão Milou, de Georges Prosper Remi, Hergé, aparecem pela primeira vez num semanário católico de Bruxelas.

1946 - A primeira sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), acontece no Hall Central de Londres, em Westminster, Inglaterra.

Foto Arquivo

1968 - A nave da agência espacial norte-americana NASA, Surveyor 7, não tripulada, pousa na Lua, na região das terras altas lunares.

1990 - O Governo chinês levanta a lei marcial, que vigorava em Pequim desde 20 de maio de 1989.

2011 - José Mourinho é eleito pela FIFA - Federação Internacional de Futebol, o melhor treinador do Mundo de 2010. José Mourinho vence Vicente Del Bosque, o seu principal rival na corrida pelo prémio, e o catalão Pep Guardiola.

Foto Arquivo

2019 - Nicolás Maduro toma posse para um novo mandato (2019-2025) como Presidente da Venezuela, na sequência das contestadas eleições antecipadas de 20 de maio de 2018.

2020 - As autoridades chinesas identificam o agente causador das pneumonias como um tipo novo de coronavírus, que foi isolado em sete doentes.

Foto Arquivo

