Camião avariado provoca congestionamento de mais de 3 km de extensão na Via Rápida

Uma viatura avariada está a causar um extenso congestionamento na Via Rápida, sentido Ribeira Brava - Machico, no início da tarde desta quarta-feira, 8 de Janeiro.

A avaria de um camião está a provocar filas de trânsito com mais de 3 km de extensão na zona de Santa Luzia da Via Rápida.

A Via Litoral está no local a prestar assistência, conforme mostram as imagens captadas pelo fotojornalista Rui Silva da ASPRESS.