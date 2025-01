Madeira recebe International Congress of Safety and First Aid in Outdoor Activities

A Madeira recebe o International Congress of Safety and First Aid in Outdoor Activities entre 3 e 6 de Abril.

Este congresso conta com a organização de várias entidades, nomeadamente da Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros (AMPES), Universidade da Madeira, Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Desporto e Lazer, Universidade de Girona e a Associação para a Investigação, Formação e Assistência Sanitária no Meio Natural (Mountain-Medicine), revela à imprensa.

O evento decorrerá em 2 fases. No dia 3 de Abril, o congresso será no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, e nos dias 4, 5 e 6 de Abril, o curso pós-congresso de primeiros socorros avançados em locais remotos será no Parque Ecológico do Funchal.

As inscrições devem ser efectivadas através do seguinte link: https://tinyurl.com/IICSFAOA