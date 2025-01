Ténis de Mesa regional teve concentração para sub-11 e sub-15

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira 'abriu' o ano novo de 2025 com a realização de mais um evento destinado aos escalões de formação.

O pavilhão da Bartolomeu Perestrelo serviu de palco, no passado sábado para aquela que foi a segunda concentração destinada ao atletas de sub-11 e de sub-15 e que mereceu a presença de mais de seis dezenas de jovens jogadores.

Na categoria mais baixa (sub-119, Sofia Carvalho (CTM Ponta do Sol) foi a grande vencedora depois de vencer na final a sua colega de clube Maria Fernandes por 3-0. Já Júlia Henriques (ACD São João) ficou no terceiro lugar.

No sector masculino a vitória sorriu a Vasco Lopes (AD Galomar) que na final, diante ao atleta do CTM Ponta do Sol, Luís Teixeira veio a triunfar por 3-0. Gustavo Vieira (CD São Roque) foi o jogador a conquistar a medalha de bronze.

Quanto ao escalão sub-15, a atleta internacional do São Roque, Leonor Gomes superiorizou-se à concorrência, vencendo a competição, após triunfo na final diante de Madalena Andrade (AD Galomar) por 3-1. Já Paula Camero (CTM Ponta do Sol) ocupou o degrau mais baixo do pódio.

Nos masculinos Rodrigo Andrade (AD Galomar) foi o primeiro classificado, seguido de Bernardo Antunes (CTM Ponta do Sol). Na grande final entre estes dois jovens atletas internacionais madeirenses, o Rodrigo foi mais forte vencendo por 3-0.

Daniel Fernandes (CD 1.º de Maio) foi terceiro classificado.