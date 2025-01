O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz teceu duras críticas, hoje, no seu habitual Ponto de Ordem, publicado ao domingo. Para Filipe Sousa "é trabalho honesto e responsabilidade que tem faltado a este Governo Regional, liderado há anos por um líder fraco e contestado dentro e fora do seu partido e que, por vaidade, teimosia e irresponsabilidade, tem arrastado a Madeira para uma instabilidade crónica".

O autarca diz que este executivo tem liderado sem ter "os pés na terra", "que anuncia obras faraónicas, como pontes suspensas e campos de golfe, enquanto o povo morre sem medicamentos, os agricultores mal sobrevivem sem receber aquilo que lhes foi prometido, os jovens desesperam sem soluções de emprego e sem acesso à uma habitação digna, a classe média, aquela de suporta a máquina do Estado com os seus impostos, e que vive sem rendimentos para suportar os encargos resultantes do enorme custo de vida da ilha do aparente sucesso, onde crescem empreendimentos de luxo que sustentam os impérios dos empresários deste regime podre e pobre de ética e moral, e que são valores que deviam ser a marca de uma gestão responsável e humanista".

Filipe Sousa afirma que estamos perante um Governo Regional "cada vez mais esquizofrénico e irresponsável" e fala em "estratégia de vitimização de Miguel Albuquerque e dos seus correligionários" que "é das maiores poucas vergonhas que já se assistiu na política".

As críticas vão também para o CDS, que diz ter vendido completamente toda a sua "ética, ideologia e seriedade,". "Miguel Albuquerque e os seus secretários regionais parecem náufragos sem bote de salvação, agarrados a boias que não existem", atira, acrescentando que uma dessa boias é a ideia de que sem orçamento a Região fica ingovernável. "Ora todos sabemos que mesmo com Orçamento as prioridades deste Governo nunca foram pagar os fornecedores de bens tão essenciais como os medicamentos para a farmácia hospitalar, cuja falta tem sido uma das marcas dos governos de Miguel Albuquerque", indica Filipe Sousa.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz afiança que a população será chamada a responder. "Um líder fraco faz fraca a forte gente", termina.