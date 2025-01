Manchester City 'cilindra' Salford City na Taça de Inglaterra

O Manchester City, mesmo sem a maioria dos titulares, goleou hoje o Salford City, do quarto escalão, por 8-0, e garantiu a qualificação para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra de futebol.

Sem quase nenhum dos habituais titulares no 'onze', como os portugueses Bernardo Silva e Ruben Dias, o City, com Matheus Nunes entre os titulares, não sentiu qualquer dificuldade para ultrapassar a equipa da League Two, detido por alguns antigos jogadores do vizinho United (Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes e David Beckham).

A eliminatória ficou praticamente sentenciada no primeiro tempo, com golos do belga Jérémy Doku (08 minutos) e dos jovens Divin Mubama (20), em estreia, e Nico O'Reilly (43), que fizeram os primeiros tentos pela equipa principal dos 'citizens'.

Jack Grealish, aos 49 minutos, de grande penalidade, regressou aos golos, que não festejava desde 16 de dezembro de 2023, com James McAtee (62, 72 e 82) a fazer um hat-trick e Doku (69) a fazer o seu segundo tento de penálti.

O Manchester City segue, assim, para a quarta ronda da Taça de Inglaterra, que já conquistou por sete vezes, tendo perdido a final da última temporada para o Manchester United.