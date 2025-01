City deixa crise para trás com 'bis' de Haaland, enquanto Chelsea falha pódio

Um 'bis' do futebolista Erling Haaland ajudou hoje o Manchester City a ultrapassar o West Ham (4-1) para somar o segundo triunfo seguido na Liga inglesa, enquanto o Chelsea empatou com o Crystal Palace (1-1).

Sem saber o que era ganhar duas partidas consecutivas desde outubro, a equipa comandada por Pep Guardiola voltou a consegui-lo, desta vez na receção aos londrinos dos 'hammers', no desafio da 20.ª jornada.

Com Bernardo Silva entre os titulares, os 'citizens' foram para o intervalo a ganhar por dois golos, depois de o checo Coufal ter introduzido a bola na própria baliza, logo aos 10 minutos, e do norueguês Haaland ter correspondido com eficácia, de cabeça, a uma bola cruzada pelo brasileiro Savinho, aos 42.

No recomeço, um novo tento do ponta de lança nórdico (55), novamente servido por Savinho, colocou, praticamente, um ponto final no que ao vencedor do jogo diz respeito, com Foden (58) a inscrever igualmente o nome na lista de marcadores.

Rúben Dias, lesionado, e Matheus Nunes, entre os suplentes, não deram o contributo ao tetracampeão inglês, que ainda permitiu aos 'irons' marcarem pelo alemão Fullkrug (71).

No sul de Londres, um tento de Cole Palmer (14) deu vantagem ao Chelsea sobre o Palace, que resgatou o empate já a acabar, graças ao encosto fácil do francês Mateta (82), num jogo em que Pedro Neto alinhou de início pelos 'blues', ao passo que Renato Veiga e João Félix viram a igualdade do 'banco'.

Desta forma, o Chelsea, sem triunfar há quatro partidas, mantém-se na quarta posição, com 36 pontos, seguido do Newcastle (quinto, com 35) e Manchester City (sexto, com 34).

A liderança pertence ao Liverpool, com 45 pontos - mas que tem dois jogos por disputar e no domingo defronta o Manchester United, de Ruben Amorim -, contra os 39 do segundo posicionado Arsenal, que joga hoje em Brighton, e 37 do terceiro colocado Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, também com a partida da ronda 20 por realizar.

No primeiro jogo do dia, o Tottenham registou o quarto jogo seguido sem vencer, após perder, com reviravolta, ante o Newcastle (2-1), que vence há seis partidas para todas as competições.

Para os 'magpies' marcaram Anthony Gordon (06) e o sueco Isak (38), em resposta ao tento inaugural de Dominic Solanke (04).

À porta dos lugares europeus estão Bournemouth (sétimo) e Aston Villa (oitavo), face aos triunfos caseiros ante o Everton (1-0) e Leicester (2-1), respetivamente.

Cada vez mais 'sozinho' no fundo da classificação, com apenas seis pontos, está o Southampton, que hoje não contou com o luso Mateus Fernandes, devido a castigo, na goleado sofrida em casa ante o Brentford (5-0), que teve o camaronês Bryan Mbeumo em evidência ao anotar um 'bis' e uma assistência.