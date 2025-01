Canadá garante que vai ter represálias prontas para taxas alfandegárias de Trump

O governo do Canadá anunciou ontem que vai ter prontas represálias comerciais contra os EUA, se Donald Trump impuser taxas alfandegárias às exportações canadianas, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Mélanie Joly.

A governante disse a jornalistas que "a ameaça (das taxas alfandegárias) é clara e atual".

Trump, recordou, "disse que vai impor as taxas alfandegárias imediatamente", disse Joly, assegurando que o Canadá esta a trabalhar para procurar convencer os assessores do republicano de que vai haver represálias por parte do governo canadiano.

Joly desenvolveu que Trump chega ao segundo mandato "com mais experiência" e que "teve tempo para pensar sobre o primeiro e reuniu um grupo de pessoas que lhe são muito leais. Agora entende não só o funcionamento de Washington como também a geopolítica", declarou.

"Temos de mostrar aos cidadãos dos EUA e às pessoas em torno de Trump que vai haver consequências reais", concluiu.