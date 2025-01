Trump volta a tentar adiar audiência em que vai ser sentenciado pelo caso Daniels

O presidente eleito dos EUA procurou hoje, mais uma vez, adiar a audiência, prevista para esta semana, em que deve ser conhecida a sua sentença no caso do pagamento de um suborno a uma atriz de filmes pornográficos.

Donald Trump solicitou a intervenção de um tribunal de apelo, no contexto das suas tentativas de evitar a condenação antes da tomada de posse como novo presidente dos EUA.

O recurso de Trump à Divisão de Apelo do tribunal estadual ocorreu um dia depois de o juiz do caso, Juan M. Merchan, ter recusado a sua intenção de adiar indefinidamente a sessão da sentença e ordenado que o processo avançasse como estipulado.

A argumentação oral vai ser apresentada na quinta-feira, com a decisão esperada para pouco depois.

Esta questão da calendarização da sentença está a desenvolver-se menos d duas semanas antes da inauguração do mandato presidencial.

Trump encaminha-se para ser o primeiro presidente que toma posse com condenação por crime no currículo.

Se a sentença de Trump não for pronunciada antes do início do seu segundo mandato, em 20 de janeiro, pode ter de esperar até que saia do cargo, em 2029, devido ao entendimento largamente partilhado, inclusive por Merchan, de que um presidente em exercício é imune a processos criminais.

Merchan sinalizou que não deve punir Trump pela sua condenação em 34 crimes de falsificação de registos empresariais e vai permitir que assista à sessão por vídeo, em vez de ter de estar em pessoa no tribunal de Manhattan.

Mesmo assim, o republicano e os seus advogados entendem que a sua sentença não deve avançar, porque a acusação e a condenação devem ser anuladas.

Na sexta-feira, Merchan recusou o pedido de Trump de ignorar a coordenação e arquivar o caso, devido ao seu regresso à Casa Branca.

Merchan escreveu que considera que os interesses da justiça só seriam servidos através do sentenciamento. Adiantou que dar a Trump o encerramento do caso sem tempo de prisão, multa ou liberdade condicional "parece ser a solução mais viável".

As acusações baseiam-se em um alegado esquema para esconder o pagamento de um suborno à atriz pornográfica Stormy Daniels, nas últimas semanas da campanha presidencial de 2016, para evitar que dissesse que tinha tido relações sexuais com Trump.

O caso focou-se em como Trump contabilizou o reembolso do então seu advogado pessoal, Michael Cohen, eu tinha feito o pagamento a Daniels.

A condenação corresponde a uma sentença que pode ir de multa ou liberdade condicional a quatro anos de prisão.