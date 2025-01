Cafôfo garante que obras do Hospital não irão parar com um Governo PS

O líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, apontou "as mentiras e a chantagem" de Miguel Albuquerque e do Governo Regional quando dizem que as obras do novo Hospital irão parar pelo facto de o Orçamento Regional não ter sido aprovado, adiantando que se a terceira fase da obra não for lançada será "por sabotagem e terrorismo" político do executivo.

Foi junto ao local onde está a ser construída a nova infraestrutura hospitalar que o líder dos socialistas garantiu que, com um Governo do PS, esta obra não irá parar, assim como um conjunto de outros projectos essenciais para o desenvolvimento da Região.

Em conferência de imprensa, o socialista acusou o Governo de tentar meter medo na população, criticando Miguel Albuquerque por ser “capaz de tudo para salvar a sua pele, mesmo que isso signifique prejudicar a Madeira e os madeirenses”. Nesse sentido, sublinhou que a obra só irá parar se, efectivamente, Albuquerque quiser.

Cafôfo lembrou que a crise actual tem como culpado Miguel Albuquerque, que garantiu que haveria estabilidade e que tinha condições para governar e ter os seus orçamentos aprovados.

Como se vê, é o caos, porque não tinha essas garantias que deu". Paulo Cafôfo

O socialista recordou que, antes do debate orçamental, o presidente do Governo disse que o Hospital iria parar em Janeiro se o orçamento não fosse aprovado, algo que, conforme referiu, não aconteceu. Acrescentou ainda que já depois do orçamento chumbado, Albuquerque disse que a obra irá parar em Maio e que não seria possível lançar a respectiva terceira fase. Paulo Cafôfo esclarece que "é falso".

Esta obra está inscrita no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, que está aprovado e tem um caráter plurianual. A própria lei de enquadramento orçamental prevê excecionalidades para o regime de duodécimos, nomeadamente em compromissos já assumidos, como este, e obras como esta, de manifesto interesse público”. Paulo Cafôfo

O presidente do PS-M lembrou ainda que, em Outubro do ano passado, o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas adiantou que estaria já em condições de lançar a terceira fase do Hospital, pelo que, se tal não acontecer, será “por sabotagem e terrorismo político”, acusando Albuquerque e o PSD de estarem dispostos a prejudicar a Região e os madeirenses só para terem proveito eleitoral.

Assim, perante o cenário de eleições antecipadas, Paulo Cafôfo deixou aos madeirenses a garantia de que, com um Governo PS, as obras do novo Hospital serão concluídas e que continuará a existir um conjunto de obras essenciais para o desenvolvimento da Região (que não elefantes brancos, como os construídos pelo PSD).

E concluiu: "Connosco haverá estabilidade e compromisso. Estabeleço o compromisso com os madeirenses de que, com o PS e comigo como presidente do Governo, esta obra não vai parar e a Madeira irá avançar num outro progresso que não este que o PSD tem realizado na Região, à custa da manipulação e de usar as pessoas para sua defesa".