O Marítimo é a única equipa portuguesa no século XXI a iniciar a 2.ª volta com o quarto treinador da época?

O Marítimo prepara-se para iniciar a segunda volta da II Liga no próximo dia 19 de Janeiro, frente ao Tondela, num contexto de instabilidade técnica. A equipa madeirense chega a esta fase sob o comando de Ivo Vieira, quarto treinador da época, demonstrando assim como esta temporada tem sido atribulada na busca da conquista dos seus principais objectivos.

Embora esta primeira metade da Liga Portugal Meu Super tenha sido algo incomum para as hostes maritimistas, com várias mudanças, será este um caso único nas competições profissionais portuguesas de futebol durante século XXI?

Primeiramente, importa salientar que durante este período de análise, entre a temporada de 1999/2000 e a de 2024/2025 ,foram contabilizadas 26 épocas, sendo que durante estes anos o Marítimo competiu tanto na I como na II Liga, onde apresentou um total de 35 treinadores ao longo destas temporadas, o que equivale a uma média, aproximadamente de 1,35 treinadores por temporada.

Confira todos os treinadores que o Marítimo teve no século XXI:

Embora a média de 1,35 treinadores por época, esse não foi o cenário real vivido pelo clube. Em várias temporadas, a equipa passou por mais do que uma troca de treinador, reflectindo vários períodos de instabilidade no seu comando técnico. Tais mudanças foram motivadas por diversos factores, como resultados insatisfatórios ou ajustes estratégicos.

Nestas 26 épocas disputadas nas competições profissionais, o Marítimo sempre registou um máximo de três mudanças de treinador por temporada, cenário que se veio a alterar neste ano. Pela primeira vez na sua história, nesta época, que ainda vai a meio, o Marítimo já foi forçado a recorrer a quatro treinadores distintos.

Mas será que esta situação sem precedentes no clube do Almirante Reis, também é inédita em outros clubes que disputaram as mesmas temporadas em análise? Ou será que outros clubes também passaram por cenários semelhantes, com múltiplas trocas de treinador em tão pouco tempo?

Ainda que pareça incomum para os adeptos de futebol que um clube tenha quatro treinadores distintos numa só temporada, o que é certo é que, ao longo destes anos, este cenário já aconteceu em 33 ocasiões nas competições profissionais, um número que demonstra como outras equipas portuguesas também já viveram períodos semelhantes de instabilidade no comando técnico.

Confira as equipas que já tiveram 4 treinadores numa só época em Portugal:

Destas equipas, apenas duas apresentaram-se com mais do que quatro treinadores, que foram o caso do Imortal, em 2000/2001 (Paco Fortes, Rúben Cunha, José António Feirreirinha, Nikola Spasov e Professor Neca), e o Vitória de Guimarães, em 2023/2024 (Álvaro Pacheco, Moreno Teixeira, João Aroso, Paulo Turra e Rui Cunha).

Além disso, analisando com atenção cada uma dessas épocas, o Marítimo não foi a única que iniciou a segunda volta do seu campeonato com o quarto treinador diferente. O mesmo já se passou com o Sporting, Vitória de Guimarães, Santa Clara e Varzim.

O primeiro caso a acontecer neste século foi com o Sporting, em 2012/2013, em que contou com o trabalho de Sá Pinto, Jesualdo Ferreira, Franky Vercauteren e Oceano Cruz.

Quatro épocas depois, em 2016/2017, na II Liga, o Santa Clara repetiu o mesmo feito, tendo apresentado no banco de suplentes os treinadores Daniel Ramos, Carlos Pinto, Quim Machado e Rui Amorim.

Também na II Liga, mas em 2020/2021, situação semelhante existiu com o Varzim, que iniciou a segunda volta sob a liderança de António Barbosa, depois de já ter contado com o contributo dos técnicos Paulo Alves, Vitorino Ramos e Miguel Leal.

Por fim, a situação mais recente, além da do Marítimo, passou-se há duas épocas, na I Liga, com o Vitória de Guimarães a contar com Álvaro Pacheco, Moreno Teixeira, João Aroso, Paulo Turra e Rui Cunha.

Desta forma, fica claro que o Marítimo não é a única equipa portuguesa, no século XXI, a iniciar a segunda volta de uma temporada com quatro treinadores diferentes.