'Cordophonia' actua pela primeira vez na Festa de Santo Amaro

Esta sexta-feira, dia 10 de Janeiro, pelas 21 horas, o grupo 'Cordophonia' sobe, pela primeira vez, ao palco nas festas do Senhor Santo Amaro, em Santa Cruz.

Neste ano, em que comemora o seu 5.º aniversário, o grupo irá apresentar o trabalho que tem desenvolvido ao longo desta meia década e que fará parte do seu primeiro álbum discográfico, a ser apresentado no próximo mês de Fevereiro.

O repertório passa pelos vários géneros tradicionais (mouriscas, bailinhos, cantigas de entretenimento para jovens e adultos, assim como êxitos do músico madeirense, Max), "com um toque de modernidade".

Deste projecto fazem parte: Francisco Jesus, na viola de arame, guitarra acústica, rajão, voz e arranjos musicais; Rafael Freitas, no ukulele baixo, voz e arranjos musicais; Salvador França, na bateria e arranjos musicais; Inês Silva, na voz; Victor Teixeira, na braguinha e voz e Lucas Faria, no acordeão. Neste concerto contam também com a participação especial de Cláudia Gouveia na voz.

Para Francisco Jesus (que é também o director artístico deste projecto) "é importante pisar os palcos da Região, de forma a poderem evoluir musicalmente", assim como para "tornar os arranjos e interpretações com maior qualidade e sonoridade, mantendo sempre o respeito pela tradição madeirense".

A Festa de Santo Amaro, primeiro arraial do ano em Santa Cruz, inicia-se hoje , pelas 19 horas, com a inauguração da Feia Etnográfica.

Confira o programa na íntegra: