Bênção dos Animais promovida na Festa de Santo Antão

A Paróquia de Santa Maria Maior (Socorro) irá promover no domingo, 19 de Janeiro de 2025, a uma iniciativa de bênção dos animais.

O dia do Santo Antão, padroeiro e protector dos animais domésticos, é anualmente assinalado pela Igreja Católica para este momento simbólico e que significa muito para os fiéis e amantes dos animais.

A inciativa irá decorrer com missa pelas 11 horas, seguida de procissão e a referida bênção dos animais terá lugar junto à estátua do gato Jackson, precisamente no Largo do Socorro, no Funchal.

Recorde-se que essa singela homenagem foi inaugurada fará na próxima semana um mês.