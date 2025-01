Google paga 67 milhões para usar conteúdo de comunicação social canadiana

A Google pagou 100 milhões de dólares canadianos (mais de 67 milhões de euros) aos meios de comunicação social do Canadá para utilizar os seus conteúdos, no âmbito de um acordo com o governo canadiano.

Em novembro, o Canadian Competition Bureau iniciou um processo contra a Google, decidindo que o maior fornecedor de tecnologia de publicidade na Internet do Canadá tinha abusado da sua posição dominante ao adotar "um comportamento destinado a assegurar a manutenção e consolidação do seu poder comercial".

Os fundos foram pagos ao Canadian Journalism Collective, uma organização sem fins lucrativos criada especificamente para gerir a distribuição deste dinheiro, confirmou um porta-voz do Google à AFP.

A gigante digital pretende continuar a cumprir os compromissos assumidos neste acordo, que prevê um novo pagamento no final de 2025, acrescentou o porta-voz.

Paul Deegan, presidente da News Media Canada, uma organização que representa centenas de editores, saudou este acordo, que oferece uma remuneração "muito superior" à que tem sido obtida noutros lugares, com cada meio de comunicação a poder esperar obter 20 mil dólares canadianos por jornalista.

O grupo californiano está atualmente perante os tribunais dos Estados Unidos, sendo que as práticas publicitárias do Google também são objeto de investigações ou processos no Reino Unido e na União Europeia.