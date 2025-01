SESARAM prepara obras de beneficiação e remodelação em vários centros de saúde e no Hospital

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira celebrou a 7 de Janeiro um contrato de Prestação de Serviços com o consultor imobiliário lisboeta Progitape - Projectos de Arquitectura, Planeamento e Engenharia.

O contrato, publicado na Base 'On-line' de Contratos Públicos, tem o valor de 140 mil euros mais IVA e destina-se à "elaboração de levantamentos, peças técnicas, peças dos procedimentos de formação de contratos de empreitada e apoio técnico à sua execução para os centros de saúde e hospital".

Segundo apurou o DIÁRIO, no Programa do Procedimento, trata-se do processo preparatório para as obras de beneficiação e remodelação de vários serviços do Hospital Dr. Nélio Mendonça e de diversos centros de saúde da Região.

O projecto avança com o financiamento da União Europeia, através do Plano de Recuperação e Resiliência, em específico com o Sub-investimento C01-i05.02 que visa "reforçar as respostas na área da Saúde Mental e das demências associadas ao envelhecimento".

Enquadrado no Investimento RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM, o projecto tem como objectivo contribuir para a renovação das infra-estruturas e dos equipamentos nas unidades de prestação de cuidados hospitalares e nas unidade de cuidados de saúde primários, a disponibilização de novos lugares para a hospitalização domiciliária e para os hospitais de dia, bem como a concretização do Plano Estratégico do Sistema Regional de Saúde e a Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Mental.

O contrato de financiamento para este sub-investimento envolve um total de 35 milhões de euros para o SESARAM, a executar até 2026.

Serão alvo de obras de beneficiação e remodelação os centros de saúde de Câmara de Lobos, do Caniçal, do Caniço, da Nazaré, do Paul do Mar, da Camacha, do Santo da Serra, da Madalena do Mar e da Ribeira Brava.

As áreas a intervencionar no Hospital Dr. Nélio Mendonça são o Hospital de Dia de Doenças lnfecciosas, o Hospital de Dia Paliativos, o Hospital de Dia da Hemato-Oncologia, as instalações da casa do pessoal para a Hospitalização Domiciliária e as instalações do Hospital de Dia da Medicina Física e de reabilitação, para reabilitação cardiorrespiratória e instalação do Laboratório Ciência Viva.

Para já, o contrato com a Progitape integra apenas as empreitadas no Centro de Saúde Do Caniçal, no Centro de Saúde do Caniço, no Centro de Saúde da Nazaré, no Centro de Saúde do Paul do Mar, no Centro de Saúde da Camacha e as obras de remodelação do Hospital de dia Paliativos.