O presidente do Governo Regional voltou esta manhã a garantir que um conjunto de empreitadas públicas “vão parar”, como será o caso da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira. Miguel Albuquerque explicou aos jornalistas que essa interrupção decorre do chumbo ao orçamento e respectiva queda do seu executivo pelo que não haverá milagres em continuar com a empreitada, comparticipada com fundos regionais, nacionais e europeus.

“Em Maio fica parado. Nós não conseguiremos lançar a última fase do concurso superior a 200 milhões de euros”, afiançou esta manhã a margem de uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Perante dezenas de eleitores que afluíram a celebração do Bolo-Rei, Miguel Albuquerque apelou à renovação da confiança no trabalho que tem vindo a desenvolver.

“Estou confiante na inteligência e no bom-senso dos madeirenses e porto-santenses porque precisamos a ajuda deles para ter a sua terra com estabilidade e progresso independentemente de gostarem ou não de mim”.