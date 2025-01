Assembleias Municipais da Região reúnem-se este sábado para reflexão sobre desafios

Está agendada para este sábado, dia 11 de Janeiro, a reunião das Mesas das Assembleias Municipais da Região, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a partir das 10 horas. Estes encontros decorrem de forma periódica para reflectir sobre vários desafios.

Segundo nota à imprensa, serão discutidas "estratégias de melhor gestão do seu funcionamento por forma a melhorar a sua efectividade e serem ultrapassados constrangimentos que muitas vezes surgem e que nem sempre são fáceis de enquadramento tanto na legislação como nos respectivos regulamentos".

"Aliás, foram estes mesmos objetivos que levaram à criação da Associação de Assembleias Municipais do País e da qual a Assembleia Municipal de Câmara de Lobos faz parte e ao convite de personagens com competência no âmbito do poder autárquico e nomeadamente do funcionamento das Assembleias Municipais, nos encontras das Assembleias Municipais da RAM", indica a mesma nota.

O último encontro decorreu em Maio do ano passado, no Porto Santo. No encontro de amanhã estará presente o presidente da Câmara de Câmara de Lobos, bem como o professor universitário António Edmundo Freire Rebelo, que abordará o tema 'Governos Locais - Reflexão e Desafios'.