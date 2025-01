Universidade do Porto entre as 100 universidades que melhor responde aos desafios ambientais na Europa

A Universidade do Porto (U. Porto) subiu 90 posições no 'ranking' que distingue as universidades que melhor respondem aos desafios ambientais, passando a ocupar o 95.º lugar a nível europeu e 209.º a nível mundial, foi hoje revelado.

Em comunicado, a Universidade do Porto afirma que subiu 90 posições comparativamente ao ano anterior e numa edição que avaliou 1.743 universidades de 107 países.

O 'ranking' "QS World University Rankings: Sustainability 2025" distingue as universidades que melhor respondem aos desafios ambientais, sociais e de governança a nível global.

A universidade portuguesa registou a melhor classificação -- o 127.º lugar a nível mundial -- no 'ranking' que mede o impacto social das instituições.

Neste 'ranking' foram avaliadas as medidas implementadas em áreas como a igualdade, transferência de conhecimento, impacto da educação, oportunidades de emprego e qualidade de vida.

"É o reconhecimento internacional da orientação da Universidade do Porto para a transferência de conhecimento para a sociedade e para o tecido económico, assim como a consolidação da sua democraticidade interna, dos seus mecanismos de transparência e de promoção da igualdade de género", afirma, citado no comunicado, o reitor António de Sousa Pereira.

Em indicadores como a transferência de conhecimento e impacto da educação a Universidade do Porto conquistou o 17.º e 30.º lugar a nível mundial.

O ranking avaliou outras 11 universidades portuguesas, tendo a Universidade de Lisboa ficado em 183.º lugar a nível mundial.

Às universidades de Lisboa e do Porto seguiram-se a Universidade de Coimbra (227.º lugar), a Universidade do Minho (355.º lugar), Universidade Nova de Lisboa (365.º lugar), Universidade de Aveiro (408.º lugar), o ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa (574.º lugar), Universidade da Beira Interior (705.º lugar), Universidade Católica Portuguesa (798.º lugar) e Universidade do Algarve (883.º).

Globalmente, o ranking é liderado pela Universidade de Toronto, no Canadá.