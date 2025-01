Investigadores reúnem-se no Brasil para analisar caixas-negras do avião que caiu no Cazaquistão

Investigadores da Força Aérea Brasileira (FAB) já estão a trabalhar com colegas de três outros países para analisar dados do avião fabricado pela Embraer e operado pela Azerbaijan Airlines quando caiu no Cazaquistão, em dezembro, matando 38 pessoas.

O Azerbaijão alega que a aeronave foi abatida involuntariamente pela Rússia. Depois do acidente, as caixas-negras do avião foram recuperadas e enviadas para o Brasil no âmbito da investigação ao acidente.

A aeronave Embraer 190 estava a caminho da capital azerbaijana, Baku, para Grozny, no Cáucaso do Norte, quando foi desviada e caiu ao tentar pousar perto da cidade de Aktau. Vinte e nove das pessoas a bordo sobreviveram.

A FAB disse num comunicado reproduzido pelos 'media' locais na noite de quinta-feira que nove investigadores estrangeiros reuniram-se com especialistas brasileiros no centro de investigação e prevenção de acidentes aéreos em Brasília, capital do Brasil, para trabalhar em dados extraídos no equipamento do avião e outras ferramentas.

"A extração, aquisição e validação dos dados contidos nos gravadores de voo ocorrerão no menor prazo possível. Toda a análise e as conclusões que serão publicadas no Relatório Final dessa investigação aeronáutica são de exclusiva responsabilidade da Autoridade de Investigação do Cazaquistão, em conformidade com as diretrizes do Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional", informou a FAB.

O Cazaquistão tem três investigadores no grupo que trabalha para esclarecer as causas da queda da aeronave, enquanto outros seis vêm do Azerbaijão e da Rússia.

Os técnicos analisarão as gravações de voz da cabina e gravadores de dados de voo da aeronave, acrescentou a FAB.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, disse, após o acidente, que o avião foi alvo de "fogo" vindo de território russo, numa entrevista televisiva relatada pela agência de notícias Azertag. Aliev também acusou a Rússia de tentar "abafar" a questão por vários dias.

O Presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas a Aliyev na sequência destas declarações e admitiu que foram feitos disparos de defesa aérea no dia da queda devido a um ataque de drones ucranianos, mas sem reconhecer que o avião tinha sido atingido.

O pedido de desculpas de Putin ao Presidente Ilham Aliyev ocorreu quando aumentaram as alegações de que o avião civil havia sido abatido por sistemas de defesa aérea russos que tentavam se defender de um ataque ucraniano perto de Grozny, a capital regional da república russa da Chechénia, para onde o avião se dirigia.