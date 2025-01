Venezuela corta relações diplomáticas com Paraguai por apoiar opositores

A Venezuela cortou hoje relações diplomáticas com o Paraguai, após o Presidente deste país manifestar apoio ao opositor Edmundo González Urrutia na disputa pós-eleitoral com o regime de Nicolás Maduro.

O ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil, anunciou nas redes sociais que a Venezuela decidiu cortar relações diplomáticas o Paraguai e proceder à retirada imediata do seu pessoal diplomático neste país.

O governo de Caracas condena categoricamente as declarações do Presidente do Paraguai, Santiago Peña, que, "ignorando o direito internacional e o princípio da não intervenção, está a repetir uma prática falhada" reminiscente da "ridícula aventura" de Juan Guaidó, que em 2019 se declarou Presidente interino da Venezuela e jurou afastar Nicolás Maduro do poder.

"Estas ações representam a repetição de estratégias sem sustentação política, jurídica ou social, que têm demonstrado o seu rotundo fracasso. É lamentável que governos como o do Paraguai continuem a subordinar a sua política externa aos interesses de potências estrangeiras, promovendo agendas destinadas a minar os princípios democráticos e a vontade dos povos livres", adianta Gil.

Em resposta à decisão de Caracas de romper relações, o Governo do Paraguai reiterou reconhecer Edmundo González Urrutia como Presidente eleito da Venezuela e com direito a assumir a liderança do país.

Num comunicado divulgado pela Presidência, o Executivo paraguaio exigiu ao embaixador venezuelano em Assunção, Ricardo Capella, e ao pessoal diplomático acreditado no Paraguai "que abandonem o país nas próximas 48 horas".

Na semana passada, após reunir-se com o presidente da Argentina Javier Milei em Buenos Aires, o candidato opositor González Urrutia e a líder opositora Maria Corina Machado, mantiveram uma videochamada com Santiago Peña.

A conversa entre os opositores venezuelanos e o Presidente do Paraguai, que afirmou reconher Edmundo González Urrutia como único vencedor das eleições presidenciais de julho na Venezuela.

Segundo a imprensa venezuelana, Santiago Peña e Nicolás Maduro restabeleceram relações diplomáticas em 2023, após quatro anos do encerramento da embaixada do Paraguai em Caracas (em 2019).

A anterior rutura resultou de o governo do antigo Presidente paraguaio Mário Abdo Benítez ter rejeitado um novo mandato de Nicolás Maduro e apoiado Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

A Venezuela realizou eleições presidenciais em 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória ao atual Presidente e recandidato Nicolás Maduro, com pouco mais de 51% dos votos.

A oposição afirma que Edmundo González Urrutia (atualmente exilado em Espanha) obteve quase 70% dos votos.

A oposição venezuelana e muitos países denunciaram uma fraude eleitoral e têm exigido que o CNE apresente as atas de votação para uma verificação independente.

O próximo Presidente da Venezuela tomará posse a 10 de janeiro de 2025 para um mandato de seis anos.