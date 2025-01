Manifestação no Funchal por uma Venezuela "livre, justa e democrática"

Em várias cidades portuguesas vai decorrer na próxima quinta-feira, 9 de Janeiro, uma manifestação por uma Venezuela "livre, justa e democrática ". No Funchal terá lugar na Praça do Povo pelas 18h30.

"Convocada pela líder opositora María Corina Machado e pelo presidente eleito Edmundo González Urrutia, esta mobilização é coordenada em Portugal pelo Comando ConVZLA Portugal e representa um momento determinante para unir esforços e exigir uma transição pacífica e democrática no país sul-americano", refere nota enviada.

A ConVZLA Portugal explica que actualmente a Venezuela atravessa uma das crises mais graves da sua história, marcada por um colapso económico, social e político que tem empurrado milhões de cidadãos para a pobreza extrema e forçado um êxodo sem precedentes. "Apesar das eleições terem expressado de forma clara e legítima a vontade popular, com a vitória de Edmundo González Urrutia, o regime em vigor insiste em ignorar este mandato democrático, perpetuando a instabilidade e o sofrimento de milhões de venezuelanos".

Sob o lema 'Yo Voy, Tú Vas, Todos Vamos', os organizadores apelam à participação activa de todos aqueles que acreditam numa "Venezuela democrática e soberana".

Élio Pestana, coordenador do Comando ConVZLA Portugal, apela à participação: "Levem a bandeira da Venezuela, vistam-se com as cores nacionais (amarelo, azul e vermelho) e tragam mensagens de esperança e resistência para expressar de forma clara e visível o desejo de mudança", refere acrescentando que esta mobilização "global transcende fronteiras e diferenças individuais, representando uma oportunidade única para unir forças numa só voz".

A mensagem é clara: o povo venezuelano não está sozinho e a sua luta é de todos aqueles que defendem a democracia e os direitos humanos." Élio Pestana, coordenador do Comando ConVZLA Portugal

A manifestação terá lugar: em Aveiro, Porto, Faro, Beja e Lisboa além do Funchal.

Para mais informações e actualizações sobre a manifestação e a situação actual na Venezuela, é possível acompanhar nas redes sociais oficiais do Comando ConVZLA Portugal.