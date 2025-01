Airbus entrega 766 aviões em 2024, ligeiramente abaixo do previsto

A Airbus anunciou ontem que entregou 766 aviões em 2024, menos quatro do que indicava nas suas últimas previsões, "num ambiente complexo" e depois de ter reduzido as suas metas no ano passado.

As entregas subiram em relação ao ano anterior (735 aparelhos), mas ficaram ainda longe do nível registado antes da pandemia de covid-19, indicou o grupo aeronáutico europeu.

A Airbus tinha inicialmente estabelecido uma meta de 800 entregas em 2024, que foi reduzida para 770 em junho.

Em 2019, antes da pandemia, o grupo europeu tinha registado a entrega de 863 aparelhos.

"Dado o ambiente complexo e em rápida mudança em que continuamos a operar, consideramos que 2024 foi um bom ano", disse Christian Scherer, líder da divisão de aviões comerciais da Airbus, em comunicado.

O volume de negócios e outros indicadores financeiros da empresa serão divulgados no dia 20 de fevereiro, quando forem apresentados os resultados anuais da Airbus.