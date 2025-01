Euro cai e fica abaixo de 1,03 dólares

O euro caiu esta quinta-feira para menos de 1,03 dólares, ficando em mínimos de novembro de 2022, influenciado pelas divergências entre a política monetária da Europa e dos EUA.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0265 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0349 dólares.

O euro também recuou face ao iene, mas avançou em relação à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência em 1,032 dólares.

A evolução do euro face ao dólar é reflexo, segundo os analistas, da divergência entre a política monetária da Europa e a dos EUA.

"Na Europa, a queda do euro face ao dólar reflete as preocupações com o crescimento europeu e a divergência da política monetária com os Estados Unidos, que levou a que a moeda comum fosse transacionado no seu nível mais baixo desde novembro de 2022", referiu o analista Manuel Pinto, citado pela agência EFE.

A tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA, em 20 de janeiro, e a expectativa de que a reserva federal (Fed) norte-americana corte as taxas de juro à medida que a inflação aumenta nos EUA estão a marcar o início do ano.

Divisas..............quinta-feira.............quarta-feira

Euro/dólar...........1,0265................1,0349

Euro/libra...........0,82962..............0,82664

Euro/iene............161,73................162,86

Dólar/iene...........157,54................157,37