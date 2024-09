Parlamento timorense aprova voto de solidariedade com vítimas em Portugal

O Parlamento de Timor-Leste aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar e de solidariedade com as vítimas dos incêndios em Portugal, nos quais morreram sete pessoas e 177 ficaram feridas.

"O Parlamento Nacional de Timor-Leste expressa o seu mais sentido pesar por esta catástrofe, manifesta a sua solidariedade para com as vítimas, suas famílias e todo o povo português e apresenta as suas sinceras condolências a todos os afetados por esta tragédia", salientaram os deputados timorenses.

No voto, o parlamento timorense destacou os esforços dos bombeiros, das forças de segurança, dos voluntários e da população portuguesa que "demonstraram, mais uma vez, uma coragem e uma resiliência admiráveis na luta contra as chamas e no apoio às vítimas".

"Neste momento de profunda dor, o povo timorense une-se em solidariedade com o povo português e recorda com gratidão o apoio constante de Portugal ao longo da nossa história", afirmaram.

Sete pessoas morreram e 177 ficaram feridas devido aos incêndios que atingiram, desde dia 15, sobretudo as regiões Norte e Centro do país. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contabilizou cinco mortos, excluindo da contagem dois civis que morreram de doença súbita.

Os incêndios florestais consumiram entre domingo e sexta-feira da semana passada cerca de 135.000 hectares, totalizando este ano a área ardida em Portugal quase 147.000 hectares, a terceira maior da década, de acordo com o sistema europeu Copernicus.