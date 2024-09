"Agora é todos os dias quedas" nas levadas, veredas e percursos pedestres?

Por norma quando existem quedas e consequentemente resgates de pessoas nos percursos pedestres, veredas e levadas da Madeira a comunicação social regional noticia. Esta semana não foi diferente. Na passada terça-feira, quando o DIÁRIO informava que uma turista havia caído na vereda da Ponta de São Lourenço, vários comentários surgiram por parte dos leitores.

Um deles diz que “Agora é todos os dias quedas”. Será que todos os dias pessoas são resgatadas das levadas, veredas e percursos pedestres da Madeira por causa de quedas?

Um indicador da veracidade desta afirmação é, tal como já referido, as notícias publicadas pela comunicação social. Fomos averiguar os artigos noticiosos referentes a este mês de Setembro até este sábado, dia 21. Para isto vamos recorrer aos arquivos de notícias do DIÁRIO de Notícias da Madeira e do JM.

Entenda-se que por quedas está implícito o resgate e a intervenção de meios para socorrer as vítimas.

Colocou-se no motor de busca as palavras ‘queda’ e ‘vereda’/ ‘queda’ e ‘percurso pedestre’/ ‘queda’ e ‘levada’/ ‘resgate’ e ‘vereda’/ ‘resgate’ e ‘percurso pedestre’/ ‘resgate’ e ‘levada’.

Os resultados deram conta que seis resgates.

O primeiro ocorreu no dia 3 de Setembro na Levada do Caldeirão Verde, tendo resultado na morte de uma turista inglesa, na casa dos 50 anos. A vítima terá sofrido uma queda de uma altura de cerca de 5 metros.

O segundo e terceiro resgates vieram a acontecer na semana seguinte, no dia 14, onde um homem de 49 anos caiu de uma altura de 5 metros na Vereda da Areia, em Câmara de Lobos, e uma mulher, na casa dos 30 anos, sofreu uma queda, quando percorria a vereda da Ponta de São Lourenço

Notícias JM publicadas na edição de 15 de Setembro

O quarto resgate aconteceu esta semana, na terça-feira, dia 17. Uma turista sofreu uma queda na vereda da Ponta de São Lourenço.

No dia seguinte, quarta-feira, dia 18, meios voltaram a ser accionados para uma queda, também na vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

O quinto resgate ocorreu na sexta-feira, dia 20, com os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz a serem accionados para resgatar um turista espanhol na Levada da Ribeira da Janela.

Por fim, o último resgate a ser contabilizado, até ao momento, teve lugar este sábado, noticiou o JM.

Não se confirma que todos os dias existam acidentes/quedas nas levadas, veredas e percursos pedestres da Madeira. Existem ocasiões, tal como aconteceu esta semana, que por serem noticiados vários acidentes seguidos, dá a sensação que os mesmo ocorrem quase diariamente.