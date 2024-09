PPM Madeira insiste na linha ferry entre Madeira e continente

"Há já muito tempo que o PPM Madeira tem vindo a dizer que a linha ferry entre a Região e o continente é mais que fiável", começa por referir Paulo Brito através de uma nota de imprensa, frisando o facto do maior armador português de navios mostrar interesse "em operar não com um, mas dois navios nas ligações ferry".

O PPM Madeira não entende o motivo "desta falta de interesse do Governo Regional em manter afastada esta linha ferry, que já demonstrou, entre 2006 e 2011, ser uma linha mais do que rentável". Mas que, no entanto, "só se tornou inviável, e segundo relatos do armador na altura, porque viu subir para o tripulo o valor de atracagem na única rampa ferry existente no Porto do Funchal".

O PPM Madeira reforça que já se pronunciou por várias vezes sobre o tema e "já apresentou soluções para uma segunda rampa ferry, entre o cais 6 e a lota do Funchal, que até irá servir para proteger as embarcações dos barcos de pesca atracados, sem interferir com as operações do navio Lobo Marinho".

O PPM Madeira apela ao "bom senso" neste caso.