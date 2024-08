Socialistas querem saber se Plano de contingência do Aeroporto da Madeira foi accionado

O grupo parlamentar do PS remeteu, hoje, um pedido de esclarecimentos ao secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na sequência do cancelamento de mais de 100 voos no Aeroporto Internacional da Madeira, devido a condições climatéricas adversas.

Os socialistas questionam se a ANA- Aeroportos de Portugal S.A. acionou ou não o Plano de contingência do aeroporto madeirense, e foram reforçadas as equipas no terminal de forma a providenciar todo o apoio necessário aos passageiros afetados, e quais as medidas extraordinárias que foram tomadas para promover um maior conforto aos passageiros retidos.



"O pedido de esclarecimento surge após terem sido tornados públicos diversos relatos de passageiros retidos no aeroporto sem apoio e em condições pouco dignas", explica nota enviada à imprensa.