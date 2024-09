Nuno Maciel acusa o PS de "atirar fogo à Autonomia"

"Quem fiscaliza o Governo Regional é o parlamento regional. (...) É um pontapé no estatuto da Autonomia". Nuno Maciel começou a sua intervenção, no período antes da ordem do dia, citando "um socialista madeirense, eleito por Lisboa *a Assembleia da República, reagindo a outro socialista, figueirense por sinal", sobre as audições realizadas em São Bento sobre os incêndios de Agosto na Madeira.

"Já não há pudor para esconder o ressabiamento por nunca terem sido escolhidos pelos madeirenses", afirmou o deputado social-democrata.

Nuno Maciel considera que "passados 50 anos alguns não vivem a Autonomia" e, diz, "para eles a Madeira continua a ser uma ilha adjacente".

Na Assembleia da República, nas audições de ontem, estiveram "governantes a falar sobre a Madeira sem conhecimento de causa".

O deputado social-democrata acusa os socialistas madeirenses de "ferirem de morte" a Autonomia.

"Foi um dia de luto autonómico", afirma Nuno Maciel que acusa o PS de "desrespeitar a população madeirense" e "atirar fogo à Autonomia".