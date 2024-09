20 em cada 100 kg de comida vai para o lixo

Assinala-se hoje o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. É apenas o sexto ano em que esta efeméride é assinalada para, fundamentalmente, sensibilizar as pessoas para evitarem o desperdício alimentar.

E, segundo o Centro de Informação Europeia Jacques Delors – Eurocid, “este ano destaca-se a necessidade fundamental de financiamento para reforçar os esforços de redução da perda e do desperdício de alimentos, contribuir para alcançar os objetivos climáticos e fazer avançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.

Rafaela Fernandes elogia "sinergias entre instituições para combater desperdício alimentar" A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente presidiu hoje, dia 28 de Setembro, à sessão de abertura das comemorações do Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar, organizadas pelo Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira, no centro comercial Madeira Shopping, no Funchal.

Um dia que, também na Madeira, é assinalado, como uma oportunidade para chamar a atenção “tanto do sector público (autoridades nacionais ou locais) como do sector privado (empresas e indivíduos), para implementar medidas e acções de redução do desperdício alimentar, no sentido de restaurar e reconstruir sistemas alimentares melhores e mais resistentes”, acrescenta.

Refira-se que o Eurocid, uma das entidades ligadas à Comissão Europeia, salineta a associação à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), ao Programa das Nações Unidas para o Ambiente e a outras organizações relevantes “no apelo mundial à acção contra as perdas e desperdícios alimentares. A redução das perdas e desperdícios alimentares” como “parte integrante da ‘Estratégia do Prado ao Prato da EU’ da União Europeia para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente”.

“A fim de acelerar os progressos da UE na consecução deste objectivo, a Comissão propôs que, até 2030, os Estados-Membros reduzissem o desperdício alimentar em 10% na transformação e na indústria transformadora, e em 30% per capita no comércio retalhista e no consumo (restaurantes, serviços alimentares e agregados familiares)”, sabendo-se que 20% do que adquirimos para consumo na EU vai para o lixo. Ou seja um em cada cinco quilos ou 20 em cada 100 quilos. É muito e, por isso, muito terá de mudar

Pior é que mais de metade (51%) do desperdício alimentar é do consumo das famílias, o que leva a crer que é aqui que o trabalho de sensibilização mais precisa ser feito.

Segundo a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA), criada em 2016, e elaborou a Estratégia Nacional e um Plano de Ação do Combate ao Desperdício Alimentar, esta tem 3 objectivos estratégicos: prevenir, reduzir e monitorizar. “A Estratégia é implementada pelas várias entidades que compõem a CNCDA, desenvolvendo-se em 9 objetivos operacionais que se concretizam em 14 medidas, cada uma delas com uma ou mais iniciativas”.

O desperdício alimentar tem um enorme impacto no ambiente, estimando-se que o desperdício alimentar gerado na UE em 2020 seja responsável por 252 Mt de CO2, o que representa cerca de 16% do total das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) do sistema alimentar da UE. Na UE, se o desperdício alimentar fosse um Estado-Membro, seria o quinto maior emissor de gases com efeito de estufa. CNCDA

Entre as iniciativas que hoje se realizam um pouco por todo o mundo, destaque na Madeira para o evento no MadeiraShopping, entre as 10h00 às 17h00, organização do Banco Alimentar da Madeira.

Dinamização de Jogos Lúdico-Pedagógicos, Sessão de Abertura, apresentação da missão do Banco Alimentar e dados sobre o Desperdício Alimentar, através do projecto “Cozinhar com o Banco Alimentar, não desperdiçar, reutilizar”, intervenção da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, sessão de showcooking e degustação, dinamização de mais jogos Lúdico-Pedagógicos, tudo a decorrer praça central daquele centro comercial no Caminho de Santa Quitéria, no Funchal.

Outras actividades do dia

11h00 - Marítimo - Damaiense para a Liga BPI feminina, no Campo da Imaculada Conceição, em Santo António

13h00 - Marítimo - Benfica para o Campeonato Nacional da I Divisão de sub-15, no Complexo Desportivo do Marítimo

14h00-18h00 – Provas e entrega de prémios do Madeira Surfski Lifesaving, na Praia do Seixal, no Porto Moniz

14h45-19h00 - Finais e entrega de prémios da 6.ª etapa do Atlântico Padel Tour/DIÁRIO, com a realização das finais de níveis 3 e 4 femininos, níveis 2 e 4 e 1 e 3, no Jardim Panorâmico do Funchal

15h00 - Académico - FC Porto B para o Campeonato da Divisão de Honra em andebol masculino, no Pavilhão do Funchal

15h30 - Famalicão - Nacional para a I Liga, no Estádio Municipal de Famalicão

“Qualidade de jogo não está a ser materializada em pontos” O treinador do Nacional, Tiago Margarido, acredita que os bons resultados vão volta a ser uma realidade a muito breve prazo tendo em conta o bom nível exibicional que a equipa tem demonstrado, resultados que, contudo, não têm sido acompanhados de pontos – a formação alvinegra tem apenas quatro pontos em 18 possíveis. O adversário que se segue é o Famalicão- domingo, às 15h30- e Tiago Margarido está confiante num resultado positivo.

15h30 - União de Leiria - Marítimo para a II Liga, no Estádio Municipal de Rio Maior

17h00-23h00 - 4ª edição da Semana Holística, que decorre de 29 de Setembro a 5 de Outubro, no Portal das Artes, à Rua do Esmeraldo, 41, no Funchal

17h00 - PAN Madeira inaugura a sua sede regional na sua rentrée politica, na Rua Nova da Quinta Deão n.º2

Efemérides

Neste que é o Dia Mundial do Coração e, como já sabe, o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, estes foram os princi+ais acontecimentos na História deste 29 de Setembro:

1547 - Nasce o escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, criador do romance moderno com a "A Vida Aventurosa do Engenhoso Fidalgo D. Quixote de la Mancha", publicado há 400 anos (1604).

1571 - Nasce o pintor italiano Michelangelo Merisi, Caravaggio.

1821 - As Cortes constituintes rejeitam as medidas apresentadas por D. João VI sobre o Brasil. O soberano tentava manter inalterável o sistema colonial.

1829 - A New Scotland Yard é criada em Londres, Inglaterra.

1864 - Nasce o escritor e filósofo espanhol Miguel de Unamuno.

1908 - Morre, com 69 anos, o escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis.

1912 - Nasce o cineasta e escritor italiano Michellangelo Antonioni, realizador de "Blow Up" (1966).

1923 - Começa o mandato britânico na Palestina.

1938 - Conferência de Munique. As potências europeias aceitam a transferência dos Sudetas para a Alemanha de Hitler, na condição de manutenção da paz.

1939 - II Guerra Mundial. A Polónia é dividida entre a Alemanha de Hitler e a URSS de Estaline.

1941 - II Guerra Mundial. Holocausto. Começa o massacre de Babi Yar, perto de Kiev, na Ucrânia. Cerca de 34 mil judeus são aniquilados em dois dias, pelas forças nazis, no início da invasão da URSS.

1944 - São constituídos os Estaleiros Navais do Mondego, na Figueira da Foz, Coimbra.

1964 - Surge a personagem de banda desenhada Mafalda, a Contestatária, criada pelo argentino Quino, Joaquín Salvador Lavado, no semanário argentino Primera Plana.

1967 - Os 106 membros do Fundo Monetário Internacional aprovam, por unanimidade, a reforma do sistema monetário mundial.

1979 - O Papa João Paulo II faz um apelo à paz na Irlanda do Norte.

1983 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que passa a reger a constituição e o funcionamento das cooperativas de interesse público.

- A Microsoft divulga o Word 1.0, a primeira versão do seu processador de texto.

1988 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído às Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas (ONU).

- É lançado o vaivém espacial Discovery, na primeira missão, após a explosão do Challenger em janeiro de 1986.

1989 - Morre, aos 75 anos, o pintor e desenhador português Luís Dourdil.

1990 - Começa a Cimeira Mundial para as Crianças da Unicef, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos.

1992 - Primeiro de dois dias das primeiras eleições legislativas e presidenciais em Angola.

- Fernando Collor de Mello é incriminado pelo Parlamento e suspenso do cargo de Presidente do Brasil.

1996 - Morre, aos 73 anos, o escritor japonês Endo Shusaku, autor de "Silence" (1966).

1998 - É assinado o acordo de cessar-fogo para a Guiné-Bissau entre Ansumane Mané e Nino Vieira.

2002 - O governo de Israel levanta o cerco ao quartel-general de Yasser Arafat, em Mukata, Ramalah.

2004 - O escritor António Lobo Antunes é distinguido com o Jerusalém Prize, pela Liberdade do Indivíduo na Sociedade.

2005 - Morre, aos 80 anos, o padre José Bernardo, membro do grupo de conselheiros do cardeal-patriarca de Lisboa.

2006 - Portugal conquista quatro medalhas, uma de ouro, outra de prata e duas de bronze, nas Olimpíadas Ibero-americanas de Física, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

- Início das emissões do canal de televisão Porto Canal, destinado a notícias da região transmitida na TV Cabo.

- Morre, com 90 anos, Margarida Abreu, bailarina e pedagoga, nome determinante na implantação da dança contemporânea em Portugal.

2007 - Morre, com 80 anos, a atriz canadiana Lois Maxwell, conhecida por interpretar o papel de Moneypenny nos filmes de James Bond, o agente 007.

- Morre, aos 85 anos, o antigo guarda-redes internacional Frederico Barrigana, que alinhou no FC Porto e Sporting.

2010 - PEC III. O primeiro-ministro, José Sócrates, e o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, anunciam as medidas de austeridade para 2011 que vão moldar o Orçamento do Estado. É anunciado um corte nos salários da Função Pública e nas prestações sociais, congelamento das pensões, subida do IVA e do IRC.

- Morre, aos 79 anos, D. Armindo Lopes Coelho, bispo do Porto entre 1997 e 2007.

- Morre, aos 85 anos, o ator norte-americano Tony Curtis, conhecido pelo desempenho em filmes como "Os Homens Preferem as Loiras", onde contracenava com Marilyn Monroe, ou "Tarass Bulba".

2012 - A CGTP-IN enche o Terreiro do Paço, em Lisboa, apelidado, pelo secretário-geral, Arménio Carlos, "Terreiro do povo" por uma mobilização que a central sindical considera ter sido a maior dos últimos anos.

- Morre, com 77 anos, Robin Fior, designer britânico, autor de cartazes políticos da Revolução do 25 de Abril e do símbolo do Movimento de Esquerda Socialista.

- Morre Liborio Noval, um dos fotógrafos mais reconhecidos de Cuba e um dos fundadores do diário oficial "Granma". Tinha 78 anos.

- Morre, aos 83 anos, Hebe Camargo, apresentadora brasileira considerada uma das precursoras da televisão no Brasil.

2013 - Realizam-se eleições autárquicas em Portugal. O PS vence em toda a linha as eleições e ganha a presidência da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

- O ciclista Rui Costa sagra-se campeão mundial de ciclismo, ao vencer a prova de fundo nos Mundiais de Florença, em Itália.

- João Sousa torna-se no primeiro tenista português a conquistar um troféu do circuito ATP, ao vencer o torneio de Kuala Lumpur, Malásia, batendo na final o francês Julien Benneteau, quinto cabeça de série.

- Morre, aos 73 anos, o ator brasileiro Cláudio Cavalcanti.

2014 - A RioForte Investments, do Grupo Espírito Santo, anuncia ter acordado a venda da sua participada Espírito Santo Viagens à empresa suíça Springwater, por um valor não revelado.

2015 - O Comité de Ética da FIFA anuncia que o ex-vice-presidente da FIFA Jack Warner, um dos envolvidos no escândalo de corrupção do organismo, é banido para sempre de toda a atividade relacionada com o futebol.

2016 - A ativista iraquiana Yanar Mohammed, de 55 anos, é distinguida com o Prémio Rafto de direitos humanos pelo trabalho em prol das mulheres e das minorias no seu país.

2017 - Morre, aos 74 anos, Daniel Bacelar, o primeiro português a gravar um tema rock em língua portuguesa ("Fui Louco por Ti").

2018 - O autarca da Ribeira Grande Alexandre Gaudêncio é eleito líder do PSD/Açores, com 60,9% dos votos, nas eleições directas para a liderança dos sociais-democratas da região.

2019 - O Sporting conquista pela primeira vez a Taça Continental de hóquei em patins ao bater o FC Porto, por 3-2, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

2020 - Um desabamento no Metro de Lisboa provoca ferimentos ligeiros em quatro pessoas e, segundo o município, foi motivado por "um erro" nas obras que decorrem na Praça de Espanha.

- O antigo primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso é nomeado presidente da Aliança Gavi (GAVI), organização internacional dedicada à vacinação Global, que promove as vacinas e a imunização das crianças no mundo, em particular nos países em desenvolvimento.

- Morre, aos 91 anos, xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, emir do Koweit.

2021 - O futebolista português Cristiano Ronaldo passa a ser o jogador com mais jogos na Liga dos Campeões de futebol, num total de 182.

Foto Arquivo/Laurence Griffiths/Getty Images

- Morre, com 57 anos, Olivier Libaux, guitarrista francês, cofundador da banda francesa "Nouvelle Vague".

- Morre, com 97 anos, Alexandre dos Santos, cardeal, arcebispo emérito de Maputo. Foi o primeiro moçambicano negro a ser ordenado padre, em 1953, quando o país ainda estava sob domínio colonial português. Participou na mediação das negociações que culminaram com a assinatura do Acordo Geral de Paz entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique e a Resistência Nacional Moçambicana, em 1992.

2022 - O Conselho de Ministro decide não renovar a situação de alerta em Portugal Continental e terminar a vigência de diversas leis, decretos-leis e resoluções aprovadas no âmbito do combate à covid-19.

- O Presidente russo, Vladimir Putin, reconhece a independência das regiões ucranianas de Kherson e Zaporijia, no sul da Ucrânia, um passo antes da anexação destes territórios pela Rússia, diz ainda que os conflitos na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), incluindo o atual entre a Rússia e a Ucrânia, são "obviamente" o resultado do "colapso da União Soviética".

Foto Arquivo/Pavel Bednyakov/Sputnik/EPA

- O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de short race, especialidade de maratonas, sucedendo em Ponte de Lima ao compatriota José Ramalho, no que foi o quinto pódio de Portugal na competição.

2023 - O parlamento de Espanha rejeita, numa segunda e definitiva votação, a candidatura a primeiro-ministro do presidente do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, com 177 votos contra dos 350 deputados.

- O escritor António Lobo Antunes, 81 anos, é distinguido com o Prémio Literário Fundação Inês de Castro, pelo romance "O Tamanho do Mundo" (2022), um dos mais breves livros do autor, no qual faz uma reflexão sobre a velhice.

- A Escritora Yvette Kace Centeno, 84 anos, é distinguida com o Prémio Tributo de Consagração de carreira Fundação Inês de Castro.

- Morre, aos 67 anos, Francisco Brás, ator, fundou o Grupo de Teatro da cooperativa de ensino especial Crinabel e o Grupo de Teatro Amador do Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim.

- Morre, com 88 anos, Hermínio Joaquim Escórcio, nacionalista e diplomata angolano, ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975) participou do processo de libertação nacional desde 1958 e fez parte da delegação do MPLA que negociou tréguas com os portugueses nas chanas de Liamege, província do Moxico.

Este é o ducentésimo septuagésimo terceiro dia do ano. Faltam 93 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia