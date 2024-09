Secretário-Geral da ONU "muito preocupado" com escalada dramática em Beirute

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, manifestou-se hoje "muito preocupado com a escalada dramática" em Beirute nas últimas 24 horas, disse, num comunicado, o seu porta-voz.

"Este ciclo de violência deve parar agora e todas as partes devem recuar da beira do precipício. O povo do Líbano, o povo de Israel e toda a região não podem suportar uma guerra total", acrescentou Stéphane Dujarric, na nota, citada pela agência France-Presse.

Segundo Dujarric, Guterres apelou ao cumprimento integral da Resolução 1.701 sobre o Líbano do Conselho de Segurança da ONU, aprovada em 2006, com o "regresso imediato à cessação das hostilidades".

O secretário-geral da ONU "reiterou também o seu apelo a um cessar-fogo imediato em Gaza e à libertação de todos os reféns", avançou.

Israel e o movimento Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde o início da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, há 11 meses, desencadeada após um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas.

A escalada de violência tem levado milhares de pessoas a sair do Líbano.

O Hezbollah confirmou hoje a morte do seu líder, Hassan Nasrallah, num ataque aéreo israelita, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.