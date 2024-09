Guterres preocupado com segurança no Líbano e em Israel pede fim do conflito

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, mostrou-se hoje preocupado com a segurança de civis no Líbano e em Israel e apelou ao fim do conflito.

"O secretário-geral expressa a sua grande preocupação com a segurança dos civis, tanto no sul do Líbano, como no norte de Israel, bem como pelos profissionais da ONU que estão nessas áreas", afirmou o porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric, que falava aos jornalistas em Nova Iorque.

Guterres também tomou nota dos esforços do coordenador especial da ONU para o Líbano e da Força de Manutenção da Paz desta organização no Líbano para reduzir as tensões.

De acordo com o seu porta-voz, o antigo governante português considera que não existe uma solução militar que garanta a segurança.

Conforme apontou, a estabilidade da região e o bem-estar dos civis estão em jogo.

Os confrontos no Líbano já provocaram, nos últimos dias, pelo menos, 356 mortos e 1.240 feridos.

O coordenador da ONU para o Líbano, Imran Riza, esteve hoje reunido com o Governo libanês.

A ONU adiantou que o executivo vai ativar um centro de operações de emergência e designar as escolas como abrigos.

Esta terça-feira, os centros educativos públicos e privados também deverão ser encerrados.

Há apenas uma semana, quase 40 pessoas morreram e cerca de 3.000 ficaram feridas quando milhares de dispositivos de comunicação - como 'pagers' e 'walkie-talkies' -- de membros do Hezbollah explodiram, num ataque que o Líbano atribui a Israel.