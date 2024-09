Motociclista acidentado levado para o hospital

Foi transportado às urgências do Hospital Central do Funchal com escoriações no corpo um homem de 63 anos de idade que foi vítima de despiste de mota, ao início da tarde, na Rua do Til, freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O ferido, o motociclista único ocupante do veículo de ‘duas rodas’ foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que empenharam uma ambulância e dois operacionais.