EUA autorizam vacina contra a gripe para auto-administração

Os Estados Unidos autorizaram hoje a primeira vacina contra a gripe para autoadministração, sem ajuda de um profissional de saúde, em formato de spray nasal.

A vacina FluMist, produzida pela AstraZeneca, já tinha sido autorizada há vários anos pela agência norte-americana do medicamento (FDA, na sigla em inglês) para pessoas com idades entre os dois e os 49 anos.

Os menores não devem administrá-la sozinhos, mas os pais ou cuidadores podem fazê-lo.

Esta é uma "nova opção para receber uma vacina segura e eficaz contra a gripe sazonal, potencialmente mais prática, mais flexível, e mais acessível para as pessoas e as famílias", afirmou o diretor do Centro de Avaliação e Investigação Biológica da FDA, Peter Marks, citado pela Agência France Presse.

Ainda será necessário uma receita para ter acesso à vacina, através de uma farmácia 'online', detalhou a FDA. De acordo coma AstraZeneca, esta opção estará disponível a partir do próximo outono.

A autorização desta vacina é "um passo importante para tornar as vacinas mais acessíveis", considerou um dos responsáveis da AstraZeneca Iskra Reic.

O principal efeito secundário da FluMist, que contém um vírus vivo enfraquecido, poderá ser febre, em crianças com idades entre os dois e os seis anos.

Mais de 200 milhões de doses já foram distribuídas em todo o mundo no passado.

A gripe pode ser perigosa para grupos populacionais de risco, nomeadamente idosos e crianças pequenas. Cada estação é diferente em termos de consequências para a saúde.

A gripe causou a morte de 4.900 a 51 mil pessoas anualmente, entre 2010 e 2023, nos Estados Unidos, segundo as autoridades de saúde norte-americanas.

Em Portugal começou hoje a campanha de vacinação sazonal outono-inverno 2024-2025, nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em mais de 2.500 farmácias, com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a covid-19 para administrar.

As farmácias vão funcionar em complementaridade com os centros de saúde, administrando as vacinas a utentes entre os 60 e os 84 anos e aos seus profissionais de saúde.

Este ano, a vacinação contra a gripe com dose reforçada é alargada às pessoas com 85 ou mais anos de idade, para além das pessoas residentes em lares de idosos, similares e rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI).

Em declarações à Lusa em 10 de setembro, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, recordou que as pessoas com mais de 84 anos vão ser vacinadas apenas "em regime de centro de saúde".

Nas unidades de saúde do SNS, a vacinação é recomendada e gratuita para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais e utentes/residentes em lares, similares e RNCCI e pessoas com patologias de risco.

A vacinação nas unidades do SNS também é recomendada a grávidas e profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes, prestadores de cuidados a pessoas dependentes e profissionais de distribuição farmacêutica, pessoas em situação de sem abrigo e estabelecimentos prisionais.