Na cerimónia em que os novos enfermeiros, simbolicamente, nascem para a profissão, o Enfermeiro Luís Barreira, Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, destacou a importância dos enfermeiros na sociedade e sobretudo a qualidade do ensino da enfermagem, para sem falsas modéstia e com "orgulho" afirmar "Portugal forma os melhores enfermeiros do mundo".

Reconheceu que "a saúde enfrenta desafios sem precedentes", para logo assegurar que os enfermeiros "são parte da solução".

Profissão de relevante importância para a qualidade de vida dos cidadãos

"É nos momentos de maior desafio que revelam a coragem e a determinação".

O presidente do Governo Regional reforçou os elogios, sublinhando que "não é enfermeiro quem quer, é enfermeiro quem tem vocação".

Face às grandes exigências e desafios que se colocam ao sector da Saúde, Miguel Albuquerque considerou que a enfermagem tem e continuará a ter papel preponderante.

Também porque eu exigência do seu governo "manter o Serviço Regional de Saúde de ponta, de primeira linha à população, o que além de exigir "investimento brutal, exigirá que o sector seja gerido com eficácia e rentabilidade.