Justiça brasileira decreta prisão preventiva para cantor Gusttavo Lima

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou, esta segunda-feira, a prisão preventiva do famoso cantor brasileiro Gusttavo Lima, no âmbito de uma operação policial sobre lavagem de dinheiro de jogos ilegais, indicou a imprensa brasileira.

De acordo com a Folha de São Paulo, que teve acesso à decisão da juíza Andrea Calado da Cruz, o cantor, de 35 anos, é suspeito de ter ajudado dois investigados da operação a saírem do país.

"É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. A sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão da sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", escreveu a juíza, de acordo com a Folha de São Paulo.

Segundo a decisão da juíza, o dono do site de apostas VaideBet, André da Rocha Neto, e a sua mulher, Aislla Rocha, utilizaram a aeronove em que escaparam, juntamente com Gusttavo Lima.

"Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", lê-se.

No dia 04 de setembro, uma operação policial no Brasil cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, bloqueando 480 milhões de euros em aplicações financeiras provenientes de lavagem de dinheiro de jogos ilegais.

Uma das detidas é a advogada e influenciadora digital de 36 anos Deolane Bezerra, que só no Instagram é seguida por mais de 20 milhões de pessoas.

Para além disso, detalhou o Ministério da Justiça, a Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, apreendeu 17 carros de luxo, 38 veículos, mais de cem imóveis, quatro aviões e sete embarcações.

Foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, de acordo com as autoridades, mais de 480 milhões de euros "em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais".

As autoridades acreditam que a organização criminosa utilizava "empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias".

O dinheiro era depois lavado através de depósitos em espécie, "transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógios de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis", detalharam.