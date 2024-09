OCDE e ONU anunciam próximos passos na colaboração em Inteligência Artificial

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciaram ontem uma nova colaboração reforçada entre as duas entidades na governação global da inteligência artificial (IA).

O anúncio acontece depois do encontro à margem da Cimeira do Futuro, na sede das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, entre o secretário-geral adjunto da OCDE Ulrik Vestergaard Knudsen e o enviado do secretário-geral da ONU para a tecnologia Amandeep Singh Gill.

"A velocidade do desenvolvimento da tecnologia de IA e a amplitude do seu impacto exigem que diversos ecossistemas políticos funcionem de forma mais coesa. E em tempo real. Estou muito satisfeito com o facto de a OCDE e a ONU unirem os seus esforços para ajudar os governos a melhorar a qualidade e a oportunidade da sua resposta política às oportunidades e aos riscos da IA", afirmou Amandeep Singh Gill, citado num comunicado da OCDE.

"Trabalharemos com todos os 'stakeholders' [partes interessadas], incluindo os principais cientistas e centros académicos de todo o mundo, para atingir esse objetivo", acrescentou.

A avaliação científica "rigorosa e baseada em evidências deve estar no centro da governação global da IA", afirmou o secretário-geral adjunto da OCDE, também citado no comunicado

"Este anúncio marca um passo significativo nessa direção, ao reunir as capacidades técnicas e analíticas da OCDE com o alcance global da ONU e os esforços complementares para apoiar a governação da IA ??oordenada a nível mundial", salientou Ulrik Vestergaard Knudsen.

"O Observatório de Políticas de IA da OCDE, o nosso extenso trabalho para avançar na implementação dos Princípios de IA e a Parceria Global sobre IA na OCDE fornecem uma base sólida para esta colaboração. Os nossos esforços conjuntos ajudarão os países a aproveitar todas as oportunidades da IA, ao mesmo tempo que mitigam e gerem melhor os riscos e perturbações associados para promover uma IA centrada no ser humano, segura, protegida e fiável", acrescentou o responsável.

A colaboração entre a ONU e a OCDE irá centrar-se em avaliações regulares de riscos e oportunidades da IA assentes em dados científicos e baseados em evidências.

As duas organizações vão aproveitar as respetivas redes, plataformas e trabalho contínuo sobre política e governação da IA ??para apoiar os Estados-membros e outros 'stakeholders' nos esforços para promover uma abordagem globalmente inclusiva, adiantam.