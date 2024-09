Chega Madeira elege hoje o líder regional do partido

O Chega Madeira elege este domingo, 22 de Setembro, a nova comissão política, a Mesa e a Conselho de Jurisdição Regionais do partido.

A votos estarão três listas, encabeçadas por Miguel Castro, actual líder e deputado no Parlamento Regional, José Fernandes, deputado na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, e Magna Costa, deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar do Chega no Parlamento Regional.

O sufrágio contará com duas mesas de voto, uma na sede regional do partido, aberta das 10 às 19 horas, e outra no Porto Santo, a funcionar entre das 9 às 13 horas.

Outras iniciativas que marcam este que é o ducentésimo sexagésimo sexto dia do ano, em que faltam 100 dias para o fim de 2024:

- Das 9 às 22 horas - XXXIX da Festa do Pero da Ponta do Pargo com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, às 12 horas;

- 15h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na cerimónia de abertura do Encontro Internacional pela Paz, organizado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela Arquidiocese de Paris, que acontecerá no Palais do Congrès, em Paris.

- 16 horas - No âmbito das Comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, o Município de Câmara de Lobos, em parceria com a Associação Náutica de Câmara de Lobos e a Associação Regional de Canoagem da Madeira, organiza a I Regata de Canoas Tradicionais de Câmara de Lobos, com saída da Baía de Câmara de Lobos.

Principais acontecimentos registados a 22 de Setembro, Dia Europeu Sem Carros e Dia Mundial da Leucemia Mieloide:

1792 - É proclamada a primeira República Francesa;

1862 - A emancipação dos escravos é promulgada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, entrando em vigor a 01 de janeiro de 1863;

1922 - É fundado o Vitória Sport Clube de Guimarães.

1927 - A escravatura é abolida na Serra Leoa.

1942 - É publicado o primeiro número do vespertino Diário Popular.

1950 - É assinada a escritura de venda do Coliseu Avenida (Ponta Delgada, Açores) à Sociedade Teatro Micaelense.

1955 - Começam as emissões da ITV, primeira rede de televisão privada comercial no Reino Unido.

1958 - Um sismo atinge Lisboa.

1968 - A Universidade de Hokkaido, Japão, apresenta uma minicâmara que permite observar o interior do coração.

1976 - Portugal deposita o instrumento de adesão, tornando-se o 19.º Estado-membro do Conselho da Europa.

1980 - Começa a guerra entre o Irão e o Iraque.

2003 - Entra em vigor a Lei da Adoção.

2004 - O Comité de Representantes Permanentes da União Europeia, formado pelos embaixadores dos 25 Estados-membros, alcança um acordo de princípio para levantar o embargo de armas imposto à Líbia desde 1986.

2009 - O piloto da companhia aérea holandesa Transavia Júlio Alberto Poch, suspeito de ter participado nos "voos da morte" durante a ditadura argentina, entre 1976 e 1983, é detido em Valência, Espanha.

2015 - No Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, a Justiça condena o ex-deputado federal André Vargas, o seu irmão Leon Vargas e o publicitário Ricardo Hoffmann. Com a sentença, André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara, é o primeiro político a ser condenado neste processo.

2019 - O PSD vence as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos e 21 deputados, mas perde, pela primeira vez, a maioria absoluta no parlamento da Região Autónoma.

2023 - A Comissão Europeia aprova a revisão do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, que inclui um capítulo [do pacote energético] REPowerEU, que tem agora um valor de 22,2 mil milhões de euros, a alteração tem em conta a elevada inflação e o impacto da guerra.

Pensamento do dia: