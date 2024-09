Israel detectou lançamento de 100 'rockets' desde o Líbano

Israel detectou ao longo da tarde de hoje o lançamento, desde o Líbano, de 100 'rockets' contra o seu território, que não causaram vítimas e dos quais cerca de trinta pertenciam ao Hamas, divulgaram as forças israelitas.

"As Brigadas al-Qassam [o braço armado do Hamas] bombardearam a partir do sul do Líbano o quartel-general da 300.ª Brigada Ocidental" no norte de Israel, anunciou o movimento islamita palestiniano, detalhando o lançamento de 30 projéteis contra o Estado hebraico.

Todos caíram em zonas abertas sem causar vítimas, de acordo com as forças israelitas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) adiantaram, no entanto, que um soldado ficou gravemente ferido por um ataque do Hezbollah com um míssil antitanque por volta das 16:30 (14:30 em Lisboa), contra um posto de controlo militar em Dan, a menos de cinco quilómetros da fronteira com o Líbano.

O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo ataque, o quinto dos nove de que reportou hoje, realçando que foi um ato de solidariedade com o povo palestiniano em Gaza, mas também como resposta aos ataques de Israel às aldeias do sul, especialmente aqueles dirigidos contra a estrada entre Nabatieh e Zebdine, a cerca de 15 quilómetros da fronteira.

Por volta das 18:15 (16:15 em Lisboa), outros 10 projéteis foram disparados contra território israelita.

O Exército israelita e a milícia xiita libanesa Hezbollah mantiveram hoje uma troca de disparos constante, que por diversas vezes fez soar o alarme no norte do Estado judeu.

Primeiro, a "Brigada de Montanha" do Exército israelita atacou com artilharia um posto de observação do grupo pró-Irão na região de Shuba, no sul do Líbano.

Pouco depois, os alarmes antiaéreos começaram a soar na comunidade de Kfar Szold, com a identificação de cerca de 30 projéteis que caíram em zonas abertas e não causaram vítimas.

Ao longo do dia, o Hezbollah anunciou a morte de dois dos seus combatentes em diferentes ataques israelitas contra o sul do pais.

O grupo xiita libanês não deu detalhes sobre as suas mortes, embora o jornal israelita Haaretz tenha noticiado a morte de um membro do Hezbollah num ataque aéreo contra uma moto em Meiss Ej Jabal, uma cidade libanesa junto à fronteira.

A fronteira entre Israel e o Líbano vive o seu pico de tensão mais elevado desde 2006, com uma intensa troca de tiros desde outubro, que causou pelo menos 650 mortos, a maioria do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, que tem confirmou quase 400 mortos, alguns na Síria.

Em Israel, 50 pessoas morreram no norte: 24 soldados e 26 civis, incluindo 12 menores e adolescentes num ataque nas Colinas de Golã sírias ocupadas.

O conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado por um ataque sem precedentes do Hamas em solo Israelita, em 07 de outubro, onde deixou cerca de 1.200 mortos e levou mais de duas centenas de reféns.

Desde então, Israel encetou uma ofensiva em grande escala no território palestiniano, que já matou mais de 41 mil pessoas, na maioria civis de acordo com as autoridades locais controladas pelo Hamas, além de ter provocado um desastre humanitário e desestabilizado todo o Médio Oriente.