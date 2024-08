Construção e Comércio com confiança em alta

Em Julho de 2024, os indicadores de confiança nos sectores de atividade da Construção e Obras Públicas e no Comércio aumentaram face ao mês anterior, enquanto na Indústria Transformadora e dos Serviços diminuíram. Estes dados foram hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com a informação resultante dos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC) a empresas dos quatro sectores de actividade.

"O indicador de confiança da Indústria Transformadora diminuiu em Junho e Julho, após ter aumentado em Maio", especifica a DREM. "A evolução do indicador deveu-se ao contributo negativo das opiniões sobre a evolução da procura global e das perspectivas de produção e do contributo positivo das apreciações relativas aos stocks de produtos acabados. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou em Julho, após ter diminuído no mês de Junho", acrescenta.

Na Construção e Obras Públicas, "o indicador aumentou em Julho, após ter diminuído em Junho. A evolução no último mês reflectiu o contributo positivo das duas componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e das perspectivas de emprego. O saldo das perspectivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses diminuiu em Junho e em Julho, após ter aumentado no mês de Maio", refere a autoridade estatística.

Já o Comércio, apresenta um indicador de confiança a aumentar "entre Maio e Julho, após ter diminuído em Abril", sendo que "a evolução do indicador em Julho resultou do contributo positivo das opiniões sobre o volume de vendas e das apreciações sobre o volume de stocks, tendo as perspectivas de actividade da empresa contribuído negativamente. O saldo das perspectivas de evolução futura de preços diminuiu entre Maio e Julho, após ter aumentado em Abril".

Por fim, nos Serviços, "o indicador diminuiu em Julho, contrariando o movimento ascendente iniciado em Janeiro. A evolução do indicador resultou do contributo negativo de todas as componentes, desde as perspectivas relativas à evolução da procura, às apreciações sobre a actividade da empresa, e às opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas, mais expressivo no primeiro caso. O saldo relativo às expectativas de preços de prestação de serviços diminuiu em Julho, após ter aumentado no mês anterior", afiança a DREM.

Faz ainda notar, em conclusão, que "com excepção do Comércio e dos Serviços, os restantes sectores apontam como principal obstáculo à sua actividade, a dificuldade em contratar pessoal qualificado, factor limitativo com maior expressão na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas".