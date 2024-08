Medalhada Mayra Santos é recebida na Assembleia Regional

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe hoje, em audiência, pelas 16 horas, a nadadora Mayra Santos no âmbito da participação da nadadora no Campeonato do Mundo de água abertas no gelo, na Patagónia (Argentina).

O esforço, a determinação e a perseverança são as qualidades com que Mayra Santos nos brinda, entre os melhores do mundo da Natação em Gelo, e que devem ser enaltecidas e servir de exemplo. José Manuel Rodrigues

Naquela que foi a sua estreia em provas de natação no gelo, a atleta Luso-brasileira, há muito radicada na Madeira, conquistou várias medalhas de ouro e duas de prata, na categoria 45-49.

Mayra Santos já festeja nas águas geladas da Patagónia A luso-brasileira Mayra Santos festejou no pódio a sua estreia absoluta em provas de natação no gelo.

"Que experiência extraordinária vivi nos últimos dias na Winter Swimming World Cup Argentina! Representar Portugal pela primeira vez em uma competição de inverno foi uma honra indescritível", escreveu a atleta numa publicação partilhada na sua página pessoal de Facebook.

De realçar que Mayra Santos, de 44, completou, em Julho passado, o percurso de ida e volta entre a Madeira e as Desertas, tornando-se na primeira pessoa a fazê-lo.



Mayra Santos cumpre desafio de ligar a Madeira às Desertas a nado A nadadora luso-brasileira Mayra Santos completou, há cerca de meia hora, a ligação a nado entre a Madeira e as Desertas (e regresso), num total de 60 quilómetros, naquela que foi a primeira vez que tal feito foi alcançado.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

No âmbito da XIX Semana Europeia de Folclore, estão previstas as seguintes actuações no Jardim Municipal do Funchal:

21h00 Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja (Lisboa)

21h40 Agrupación Municipal e Baile Tradicional de Cuntis (Galiza)

22h10 Grupo Folclórico 'Os Pescadores de Tancos' (Santarém)

10h00/ 14h30 Os hotéis Savoy Palace e The Reserve da Savoy Signature organizam o evento Harvest Experience, na Quinta das Malvas, no Funchal. "Uma oportunidade única para vivenciar e conhecer de perto o processo de colheita e desfrutar de uma experiência gastronómica sofisticada, com um almoço gourmet harmonizado com vinhos locais", promete a organização.

Savoy Signature apresenta Harvest Experience: uma viagem inesquecível pela vindima Evento exclusivo realiza-se no dia 27 de Agosto e oferece a possibilidade de participar numa experiência de vindima e saborear um almoço único nas vinhas

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Agosto e Dia Mundial do Psicólogo:

1521 - Morre, com 71 anos, o compositor francês Josquin des Prez, Després, responsável pela fixação da estrutura da Missa e pela renovação da polifonia.

1576 - Morre o italiano Tiziano Vecellio, pintor veneziano da Renascença.

1611 - Morre o compositor espanhol Tomás Luiz de Victoria, referência na polifonia ibérica do século XVI.

1635 - Morre, com 72 anos, o dramaturgo espanhol Lope Félix de Vega Carpio.

1660 - Carlos II de Inglaterra ordena a morte de John Milton, acabando por comutar a pena, pela idade avançada e a cegueira do escritor que viria ainda a produzir a obra-prima "Paraíso Perdido".

1664 - Morre, com 65 anos, o pintor espanhol Francisco de Zurbarán, autor da série os Apóstolos, da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

1770 - Nasce o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel.1862 - Giuseppe Garibaldi, patriota italiano, é capturado à entrada de Roma.

1885 - Nasce o cineasta austríaco Georg Willhelm Pabst, realizador de "Lulu" e "A Boceta de Pandora".

1890 - Nasce o fotógrafo e pintor e cineasta norte-americano Emmanuel Radnitzky, Man Ray, nome maior do surrealismo.

1912 - Aparece a primeira aventura de Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, redator publicitário de Chicago.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. O exército alemão ocupa Lille, em França.

1928 - É assinado o Pacto Kellogg-Briand ou Pacto de Paris, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Frank B. Kellogg, e pelo ministro das Relações Exteriores da França, Aristide Briand, que impõe a renúncia da guerra e a preferência por negociações em caso de conflito.

1939 - II Guerra Mundial. A três dias da invasão da Polónia, que marca o início do conflito, a Alemanha nazi reivindica Danzig e o corredor polaco.- Primeiro voo, em teste, de um avião a jato.

1950 - Morre, aos 41 anos, o escritor, tradutor e critico italiano Cesare Pavese, autor de "O Camarada" e "Noites de agosto".1961 - Ben Khedda forma governo provisório na Argélia.

1965 - Morre, aos 77 anos, o arquiteto suíço Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier, pioneiro das modernas teorias de urbanismo.

1967 - Morre, com 32 anos, Brian Epstein, empresário musical inglês, o primeiro agente dos Beatles.

1971 - Falha um golpe de estado no Chade e o Governo acusa o Egito de o ter fomentado.

1974 - É publicado o Decreto-Lei n.º 392/74, que regula o exercício do direito à greve e lock-out.

1975 - Vinte e quatro jornalistas do Diário de Notícias são expulsos em plenário de trabalhadores.1979 - Louis Francis Albert Victor Nicholas, Lord Mountbatten, bisneto da Rainha Vitória, morre num atentado do IRA. Tinha 79 anos1984 - O Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, passa a designar-se Pavilhão Carlos Lopes.

1989 - O canoísta José Garcia conquistou o bronze em 1989 na Bulgária em K1 10.000, primeira medalha de canoagem em campeonatos do Mundo.1991 - O dirigente soviético Mikhail Gorbachov anuncia a realização de eleições diretas e universais para a Presidência da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).- A República da Moldávia proclama a independência.1992 - A subcomissão dos Direitos do Humanos da ONU aprova a resolução que condena a Indonésia pela violação desses direitos fundamentais em Timor-Leste.

1998 - O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) é criado pela Lei a n.º 60/98, de 27 de agosto, que aprova o Estatuto do Ministério Público.

2003 - Abre a 60.ª edição do Festival de Cinema de Veneza com a exibição de "Um Filme Falado", de Manoel de Oliveira, em Veneza, Itália.

- O planeta Marte atinge a maior proximidade da Terra nos últimos 60 mil anos, passando a 55,76 milhões de Km. O fenómeno voltará a repetir-se no final do século XXIII.

2004 - O governo português dá orientações às autoridades portuárias para que o barco Born Diep, da organização Women on Waves, defensora da descriminalização da prática de aborto, não entre em águas territoriais portuguesas.

- O Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assume, pela primeira vez publicamente, ter avaliado mal as consequências da invasão do Iraque, numa entrevista publicada pelo New York Times.

2005 - Presidente do parlamento iraquiano, Hajem al-Hasani, anuncia que curdos e xiitas chegam a acordo sobre as propostas dos sunitas para a futura Constituição do Iraque.

- O Exército dos Estados Unidos liberta mil prisioneiros detidos na prisão de Abu Ghraib, em Bagdad, em resposta a um pedido do governo Iraquiano.

2006 - A série de espionagem "24" conquista os prémios de melhor série dramática, melhor ator e melhor realização, da 58.ª edição dos prémios Emmy, em Los Angeles, Estados Unidos.

- Morre, aos 116 anos, Maria Esther de Capovilla, equatoriana, considerada a pessoa mais velha do mundo, segundo o Guinness.

2007 - O atleta Nelson Évora sagra-se campeão mundial do triplo salto, com a marca de 17,74 metros à terceira tentativa, que lhe permitiu melhorar em 23 centímetros ao seu antigo recorde nacional, em Osaca, Japão.

- O escritor moçambicano Mia Couto vence o "V Prémio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura", com o romance "O outro pé da sereia", atribuído na abertura da XII Jornada Nacional de Literatura, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Brasil.

- Morre, com 69 anos, Dris Basri, antigo homem forte do regime marroquino, braço direito do falecido Rei Hassan II de Marrocos.

2008 - Morre o editor discográfico Manuel Simões, que lançou nomes do fado como Alfredo Marceneiro e Anita Guerreiro. Tinha 91 anos.

2009 - Morre, com 76 anos, Fernando Guerra Bordalo, antigo presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, nomeado antes do 25 de Abril de 1974 e eleito em 1989.

- Morre, aos 96 anos, Serguei Mikhalkov, escritor e poeta soviético, autor da letra do hino da antiga URSS.

2011 - O sul-africano Oscar Pistorius torna-se o primeiro atleta amputado (perdeu as duas pernas) a participar num mundial de atletismo. O atleta corre com auxílio de duas próteses em fibra de carbono, em Daegu, Coreia do Sul.

- Morre, aos 60 anos, Victor Serra, um dos membros fundadores da Associação José Afonso e do Círculo Cultural de Setúbal.

2012 - Morre, com 78 anos, Augusto de Carvalho, jornalista, primeiro delegado da Agência Lusa em Maputo e terceiro diretor do semanário Expresso.

2014 - Na Ucrânia, rebeldes abrem novo corredor e conquistam Novoazovsk. Petro Poroshenko, Presidente da República, acusa a Rússia de enviar tropas e ter levado a cabo uma invasão.

- A Marinha portuguesa recolhe 18 imigrantes clandestinos oriundos de África, presumivelmente de nacionalidade argelina, que viajavam numa embarcação no sul de Espanha.

2015 - O Belenenses qualifica-se pela primeira vez na sua história para a fase de grupos da Liga Europa em futebol, ao empatar a zero na receção aos austríacos do Altach, na segunda mão do 'play-off'.

- O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, é eleito o melhor futebolista a atuar na Europa na época 2014/2015, tornando-se o primeiro jogador a repetir a vitória no "UEFA Best Player in Europe Award", no Mónaco.

- O Tribunal Constitucional considera inconstitucional a norma do novo regime do Sistema de Informação da República Portuguesa que permite aos agentes das 'secretas' o acesso a metadados das comunicações. A fiscalização foi pedida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, a 07 de agosto.

2017 - O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de K1 5.000 metros, ao vencer a prova dos Mundiais de canoagem, em Racice, na República Checa.

2019 - Morre, aos 95 anos, Dawda Kairaba Jawara, primeiro Presidente da Gâmbia independente.

2020 - Covid-19: O Governo anuncia que todo o território continental passa a situação de contingência a partir de 15 de setembro devido ao regresso às aulas e ao trabalho.

- Morre, aos 87 anos, Manuel Lopes da Costa, diplomata, foi embaixador de Portugal em Moçambique (1991-1995) e na Irlanda (1995-1998).

2023 - Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista sagram-se campeões do mundo de K2 500 metros nos campeonatos de Duisburgo, na Alemanha, apurando-se para os Jogos Olímpicos Paris2024, França.

PENSAMENTO DO DIA

Dai-me a liberdade absoluta de pensar, falar e argumentar de acordo com a minha consciência, acima de todas as liberdades John Milton (1607-79), escritor inglês

Este é o ducentésimo quadragésimo dia do ano. Faltam 126 dias para o termo de 2024.