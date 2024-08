Zelensky diz que Rússia tem agora de se preocupar com o seu território

No Dia da Independência da Ucrânia, o Presidente do país, Volodymyr Zelensky, lembrou os 30 meses da invasão russa e disse que agora o país vizinho tem também de se preocupar com o seu território.

"Aqueles que procuram semear o mal na nossa terra colherão os seus frutos no seu próprio solo", disse Zelenky, referindo-se à incursão da Ucrânia no início deste mês na região russa de Kursk.

O Presidente escolheu simbolicamente gravar o discurso que assinalou os 33 anos da independência do país na cidade de Sumy, no nordeste, perto da fronteira russa, onde as forças ucranianas entraram em território russo em 6 de agosto.

"Há 913 dias, a Rússia lançou a sua guerra contra nós, em parte através da região de Sumy. Violaram não só as fronteiras soberanas, mas também os limites da crueldade e do bom senso, movidos por um desejo insaciável de nos destruir, salientou Zelensky.

O ataque surpresa da Ucrânia na região russa de Kursk acrescentou uma nova frente ao conflito, com o intuito de contrariar os avanços da Rússia na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

A Ucrânia ocupou um território russo, que inclui dezenas de pequenas cidades, e capturou centenas de soldados russos.

"Aqueles que tentaram transformar as nossas terras numa zona tampão devem agora preocupar-se com o facto de o seu próprio país não se tornar uma federação tampão", frisou Zelensky, acrescentando ser "assim que a independência responde".

Em vez das celebrações habituais, os ucranianos assinalaram o dia com comemorações nas ruas e através das redes sociais.

Os ucranianos inundaram as redes sociais com mensagens de gratidão e apoio, saudando-se mutuamente e agradecendo aos soldados na linha da frente.

No centro da capital, Kiev, para onde se deslocaram pessoas de outras regiões, para a ocasião, algumas desfilaram com camisas tradicionais ucranianas vestidas e houve quem tirasse fotografias com a bandeira do país junto a um cartaz onde se lia "eu amo a Ucrânia", perto de um memorial improvisado dedicado aos soldados mortos.

"Podemos celebrar este feriado graças aos nossos soldados. É graças a eles que vivemos", disse Oksana Stavnycha, que veio de Vinnytsia para Kiev com a filha de 7 anos e o marido e planeavam depositar flores em honra dos soldados ucranianos mortos.

A Rússia lançou uma ofensiva sobre a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Ucrânia declarou a sua independência da União Soviética em 24 de agosto de 1991.

"A independência é o silêncio que sentimos quando perdemos o nosso povo", enfatizou o Presidente, Volodymyr Zelensky, durante o seu discurso.