Na comemoração do 280º aniversário do “concelho com história rica cheia de sucessos”, José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente, reafirmou o compromisso assente na “vontade, realismo e ambição”, ao garantir “plano de investimentos para a melhoria de infra-estruturas básicas”, com destaque para o asfaltamento de estradas e requalificações urbanas.

O autarca em último ano de mandato e recentemente eleito deputado pelo PSD, lembrou que “governar não é ganhar eleições, não é fazer carreira política. Governar é dar o melhor de nós ao serviço da população”, afirmou.

“Com a consciência tranquila” do trabalho feito sob a sua presidência, António Garcês enumerou um rol de obras recentemente concretizadas, com destaque para diversos asfaltamentos de estradas e caminhos num valor total que ascende a 12 milhões de euros.

Agradeceu ainda ao presidente do Governo os investimentos realizados no concelho e o apoio dado à realização de obras.