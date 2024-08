Há páginas na internet a divulgar o trilho da Cascata de Água D’Alto?

A derrocada ocorrida na tarde desta sexta-feira na zona da Cascata de Água D’Alto, no Faial, Santana, que acabou matar uma jovem turista espanhola, de 21 anos, teve lugar numa levada de trabalho, tratando-se de um percurso pedestre não recomendado.

Rapidamente nas redes sociais começaram a aparecer diversos comentários a questionar como é que os turistas recebem a informação do local para passear, assim como outros a afirmar que existem páginas na internet que divulgam o trail.

Será que a Cascata de Água D’Alto, no Faial, está a ser divulgada na internet como local de passeio e de visita enquanto se está na Madeira?

Numa pesquisa pela internet é relativamente fácil encontrar fotos e vídeos da cascata, assim como dicas de como encontrar esta ‘beleza escondida’.

Na rede social TikTok são também diversos os vídeos a falar sobre o local. O perfil ‘3travelstips’, dedicado à partilha de viagens, refere que a Água D’Alto é “uma cascata de 20 metros de altura a sudoeste da vila de Santana”, esclarecendo que é uma “cascata de fácil acesso que já foi uma joia escondida”.

“Hoje em dia, cada vez mais turistas chegam a esta bela cachoeira sem problemas. A cachoeira termina em uma bela piscina com plantas tropicais na orla”, expõe o perfil.

Já o perfil ‘travelingpatka’ elucida que “demora cerca de 15 minutos a chegar” e que “caminha-se pelas zonas verdes ao longo da levada da aldeia”.

Não é apenas pelas redes sociais que os turistas têm conhecimento deste trilho.

Em Julho de 2017, o blog 'Paradies goes Madeira' partilha a ida pelo "caldeirão verde da Levada D'Água do Alto". Na descrição do percurso os 'aventureiros' dão conta que encontram dois homens que ficaram "surpresos" porque "nunca tinham visto caminhantes" naquele local antes, aconselhando "um cuidado especial".

A página 'Travel and keep it by Alex Jaskolowska' destaca as cascatas mais bonitas entre a Madeira, entre elas a Água D'Alto, localizada na Levada Lombo Galego-Faial.

Outra página volta a destacar que o percurso é curto" e que leva a uma "cascata impressionante".

São diversas as páginas que alertam para a beleza do local, onde são deixadas sugestões de como ir ter ao local, assim como as coordenadas.

A página All Trails explica que o trilho inicia-se junto das paragens de autocarro na estrada da Corujeira de Baixo, na localidade de Lombo do Galego. Afirma que a trilha "não é indicada para pessoas com medo de alturas".