Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Escarpas "dificultam precisão" no combate aéreo. Ao DIÁRIO, o comandante Daniel Muñoz, do Exército do Ar e do Espaço de Espanha, diz-se convicto que o fogo será apagado pelos Canadair este fim-de-semana e revela que, em princípio, poderá acontecer já amanhã a saída da Madeira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Desolação. Depois das chamas, moradores contam momentos de terror e olham com enorme tristeza para o cenário de cinzas * Casa de Abrigo do Pico Ruivo esteve à beira de ser destruída * Ponta do Sol vive sobressalto * “Tem havido muito falatório e falta de competência”, acusa Raimundo Quintal * Audição a Albuquerque na ALM decidida na segunda-feira.

Derrocada mata turista espanhola de 21 anos. Acidente aconteceu numa levada não recomendada no Faial, mas muito procurada.

Por fim, fique também a saber que SESARAM avança com ressonância magnética fetal. Grávidas já não precisam de se deslocar para fora da Região.

