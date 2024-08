Brasil saúda autorização para exportar equinos vivos para a União Europeia

O Governo brasileiro manifestou hoje satisfação pela autorização da União Europeia à exportação de equinos vivos do país sul-americano para países membros da UE.

Num breve comunicado, o Ministério da Agriculta brasileiro afirmou que "recebeu com satisfação o anúncio das autoridades sanitárias da União Europeia" que autorizou a exportação de equinos vivos e frisou que o mercado europeu é, no geral, o segundo maior destino para os produtos do agronegócio brasileiro.

No primeiro semestre deste ano, as exportações agrícolas do Brasil para esse mercado somaram 11 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros).

Com este anúncio, o agronegócio brasileiro totalizou 90 acordos de abertura de mercado em 2024, totalizando 168 aberturas em 56 destinos desde o início do mandato do Governo liderado pelo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.