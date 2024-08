Brasil regista primeira morte fetal pelo vírus de Oropouche

O Ministério da Saúde do Brasil confirmou no sábado o que chamou de primeira morte fetal causada pelo vírus da oropouche, que este ano já causou pelo menos duas outras mortes no país até agora.

De acordo com um comunicado oficial, o caso confirmado hoje é o de um feto de 30 semanas que recebeu o vírus da mãe, uma mulher de 28 anos.

Este caso foi registado no estado de Pernambuco, no nordeste do país, região onde foram confirmadas as outras duas mortes por oropouche no Brasil, que correspondiam a duas mulheres com menos de 30 anos.

O Ministério da Saúde refere, no comunicado, que outros quatro casos de óbitos fetais que podem ter sido causados pelo mesmo vírus ainda estão a ser investigados.

Até agora, este ano, foram notificados no Brasil cerca de 8 mil casos de oropouche, um vírus transmitido por insetos como o mosquito 'Culicoides paraensis' ou o mosquito 'Culex quinquefasciatus', entre outros.

Os sintomas são semelhantes aos da dengue, com febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares e, ocasionalmente, vómitos e diarreia.

Este ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a febre do oropouche já foi detetada na Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba e Peru, entre outros países da América Latina.