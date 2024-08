DRS deixa sugestões para melhorar a qualidade do sono em períodos de maior calor

A Direcção Regional da Saúde (DRS) deixa algumas sugestões para melhorar a qualidade do sono em períodos de maior calor:

!O sono é uma necessidade fisiológica fundamental para a manutenção da nossa saúde e bem-estar. É essencial ao funcionamento do organismo e diminui o risco de problemas cardíacos, respiratórios e neurológicos. Enquanto dormimos, ocorrem múltiplas funções no nosso organismo, nomeadamente: descanso e recuperação, consolidação de memória, regulação do humor, rejuvenescimento do sistema imunológico, regulação do apetite e do metabolismo, regulação do ritmo circadiano", explica.

E acrescenta: "O sono desempenha um papel crucial na saúde mental e emocional das pessoas. Em termos gerais, a falta de sono adequado pode aumentar o risco de problemas emocionais e psicológicos, tais como: ansiedade, depressão, irritabilidade e mau humor, problemas de memória e concentração, risco aumentado de transtornos psicológicos, sintomas físicos".

Sugestões:

(1) Manter um horário de sono constante nas horas de acordar e deitar. Se dorme uma sesta depois de almoço não deve exceder os 15 a 20 minutos. Sestas no sofá, depois do jantar, são desaconselhadas;

(2) Beber água durante o dia para repor o que é perdido com a transpiração corporal. Ter sempre por perto um copo ou uma garrafa com água;

(3) Minimizar o consumo de bebidas estimulantes (com cafeína– colas, bebidas energéticas, café, chá preto, chá verde), bebidas alcoólicas e tabaco pois afectam negativamente a qualidade do sono;

(4) Optar por refeições mais leves ao jantar. Refeições muito calóricas ou fartas, ricas em gorduras (em frituras ou molhos) ou picantes, diminuem a velocidade de esvaziamento gástrico afectando negativamente a qualidade do sono;

(5) Praticar actividade física moderada ao início da manhã ou ao final da tarde. No início da noite optar por actividades relaxantes ou hobbies como leitura, ouvir música, meditar ou ainda um banho de água tépida;

(6) Evitar, pelo menos uma hora antes de ir para a cama, o contacto com ecrãs dos dispositivos tecnológicos (telemóvel, tablets, televisão) pois estes interferem com o sono;

(7) Usar roupas leves para dormir. Preferir lençóis de algodão ou linho, que permitem o controlo da temperatura corporal e favorecem a qualidade do sono;

(8) À noite deixar as janelas abertas para que o ar circule e refresque o interior da casa, proporcionando conforto ambiental e, consequentemente, uma boa noite de sono.