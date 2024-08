O que destacam os jornais de hoje

Público:

- "Banco caiu há dez anos - As lições que aprendemos uma década após o colapso do BES"

- "Número de doutorados cresceu 73% numa década e ultrapassou os 43 mil"

- "Salas devem milhões - Dívida crescente leva Estado a cessar contratos com bingos"

- "Cinco anos depois - Plano para pôr portugueses a pedalar ainda marca passo"

- "Viagem pelo Algarve - Silves, dos dias medievais aos passeios entre o mar e a serra"

- "Urgências fechadas - Falta de médicos envia grávidas de Leiria para partos no Porto"

- "Época arranca hoje - Sporting nunca falhou contra FC Porto na Supertaça"

- "Diário de um cientista - Jogos letais: quando os predadores se caçam uns aos outros"

- "Documentário - Elizabeth Taylor, retrato de um ícone nas suas palavras"

Jornal de Notícias:

- "Falta de pagamento de portagens origina mais de duas mil multas por dia"

- "Supertaça - Um troféu que todos querem beijar. Sporting e F. C. Porto tiram teimas no 250.º confronto"

- "Caderno Ataque - Estreia de Vítor Bruno desafia experiência de Rúben Amorim"

- "Benfica. Pré-temporada encerra com primeira derrota"

- "Volta a Portugal - Afonso Eulálio vai entrar líder na subida da Sra. da Graça"

- "Pessoas - O principal apoio dos presidentes Varandas e Villas-Boas"

- "Assaltaram uma centena de casa com drones"

- "Porto - Grupo ocupa viaduto e usa jardins como casa de banho"

- "Creches - Governo garante pré-escolar gratuito no privado"

- "Vilar de Mouros - Arranque grátis e cartaz reforçado com The Cult"

- "Paulo Raimundo: 'Os amores de verão são como as ondas de calor'"

Diário de Notícias:

- "SNS em Agosto - Mais de uma dezena de urgências vão estar fechadas no país este fim de semana"

- "Ana Abrunhosa, deputada do PS: 'Ministra da Saúde sem força política, nem do lado do primeiro-ministro, nem do lado do ministro das Finanças'"

- "Turismo - Alojamento diz-se excluído da consulta pública da Câmara de Lisboa sobre taxa turística"

- "Banca - Queda do BES: dez anos depois, o cenário podia repetir-se?"

- "Legislação - O seu título CPLP não foi aceite em algum lugar? Este parecer jurídico pode ajudá-lo"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - João Duque, presidente do ISEG: 'Se pudesse trocava de vida por uma dia com Putin: em 24 mudava o mundo'"

- "Madeira - 'Total justiça.' Juntos pelo Povo defende proposta do Chega para creches"

- "Educação - Pais obrigados a pagar por manuais que já estavam usados"

- "Venezuela - Antes de novas manifestações, Caracas acusa EUA de liderar golpe"

- "Paris2024 - Albuquerque diplomado com um histórico 5.º lugar no dia do adeus de Diogo Ribeiro"

O Jogo:

- "Supertaça. Sporting-FC Porto - Tiro de partida"

- "Leões e dragões discutem o troféu com casa cheia e muita expectativa em redor do duelo que abre a época oficial"

- "Rúben Amorim: 'Não me deixo levar por histórias de embalar'"

- "Quenda apontado à titularidade"

- "Vítor Bruno: 'Adversário vai estar a um nível altíssimo'"

- "Internacionais em fila de espera"

- "Benfica. Águias fecham a pré-temporada com desaire frente ao Fulham -Constipados no Algarve"

- "Rui Costa explica saída de João Neves: 'Verbas de 70MEuro não são de abdicar'"

- "Ciclismo. 85.ª Volta a Portugal - Senhora da Graça põe Eulálio à prova"

- "J. Olímpicos. Ginasta de 18 anos faz história com o quinto lugar nos trampolins - Gabriel voa para diploma"